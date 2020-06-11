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11.06.2020 - 19:07 |

Son dakika - Trabzonspor'un Göztepe kafilesi belli oldu!

Süper Lig'de Göztepe'yle karşılaşacak olan Trabzonspor'un kafilesi belli oldu.

Son dakika - Trabzonspor'un Göztepe kafilesi belli oldu!
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İzmir'de Göztepe'nin konuğu olacak Trabzonspor kadrosunu açıkladı.

Sakatlığı nedeniyle durumu belli olmayan kaptan Jose Sosa da kafilede yer aldı.

Kafile şu şekilde;

UĞURCAN ÇAKIR
ERCE KARDEŞLER
ARDA AKBULUT
HÜSEYİN TÜRKMEN
GASTON CAMPI
MAJID HOSSEINI
MANUEL DA COSTA
MANOEL MESSIAS
JOAO PEREIRA
SERKAN ASAN
ABDURRAHİM DURSUN
FILIP NOVAK
DOĞAN ERDOĞAN
ABDULKADİR PARMAK
TAHA TUNÇ
JOSE SOSA
BADOU NDIAYE
GUILHERME
BİLAL BAŞACIKOĞLU
ABDÜLKADİR ÖMÜR
ANTHONY NWAKAEME
ALEXANDER SÖRLOTH
CALEB EKUBAN
KORAY KILINÇ

Son dakika - Trabzonsporun Göztepe kafilesi belli oldu

 

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