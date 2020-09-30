Son dakika | Trabzonspor'un hedefi Marko Livaja

Transfer döneminin son günlerine girilirken çalışmalarına tüm hızıyla devam eden bordo-mavililer, Alexander Sörloth’un ayrılmasının ardından forvet hattını güçlendirmek için listesindeki isim Marko Livaja’yı 5 Ekim tarihine kadar kadrosuna katmak istiyor.

ŞİMDİ OLMAZSA DEVRE ARASINDA

Asist Analiz'in haberine göre Hırvat futbolcu ile görüşmelerine devam eden Karadeniz ekibi, 27 yaşındaki golcüyü 5 Ekim’e kadar kadrosuna dahil edemediği takdirde, devre arası transfer sezonunda kesin olarak bitirmeyi hedeflediği öğrenildi.

125 MAÇ 38 GOL 27 ASİST

Kariyerinde Serie A ve La Liga’da da top oynayan golcü futbolcu 2017-2018 sezonunda Las Palmas’tan AEK’ya kiralandı. Bir sonraki sezonda da 1.8 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Livaja bugüne dek Yunan ekibi ile çıktığı 125 karşılaşmada 38 gol 27 asistlik performans sergiledi.