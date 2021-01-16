Son dakika - Trabzonspor'un rakibi Antalyaspor! Muhtemel 11'ler...

Süper Lig’de 10 günlük ara sonrasında Trabzonspor, Antalyaspor’a konuk olacak. Bordo-mavililer bugünkü maç öncesi hazırlıklarını tamamladı ve Antalya’ya gitti. Abdullah Avcı yönetimindeki son antrenman ısınma ve koşu çalışmalarıyla başladı. Ardından pas organizasyonlar ve taktik ağırlıklı çift kale maçla noktalandı. Yeni transfer Berat Özdemir de takımın ilgi çeken ismi oldu.

Berat Ayberk Özdemir Trabzonspor'da!