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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Zeki Çelik bombası! Roma'dan dev rakam...
15.01.2021 - 16:01 |

Zeki Çelik bombası! Roma'dan dev rakam...

Lille'de başarısıyla dikkat çeken Zeki Çelik için Roma harekete geçti. İtalyan kulübü 15 milyon euroya 23 yaşındaki sağ beki kadrosuna katmak istiyor.

Zeki Çelik bombası! Roma'dan dev rakam...
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Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler

Lille'de forma giyen milli sağ bek Zeki Çelik flaş bir transfer haberi gündeme geldi. Son 3 yıllık süreçte Lille'de başarıyla forma giyen ve Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken 23 yaşındaki futbolcu için Roma, 15 milyon euroluk bir teklif hazırladı.

İtalya basınında yer alan haberlerde, daha önce Cengiz Ünder'le başarılı olan Roma'nın Zeki Çelik'i de istediği belirtildi.

Lille'in yeni patronları ile Roma'nın kulüp patronları arasındaki samimi iletişimden de İtalyan kulübünün umutlu baktığı ifade edildi.

Roma'nın ilk etapta 10 milyon euroyu gözden çıkardığı ancak tüm maliyetlerle 15-16 milyon euro civarı bir transfer olacağı vurgulandı.

Roma'nın teknik direktörü Paulo Fonseca'nın da Zeki Çelik'i istediği ve beğendiği bildirildi.

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