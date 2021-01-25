Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika - Trabzonspor'un yeni transferi Berat Özdemir'e tam not!
25.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Trabzonspor'un yeni transferi Berat Özdemir'e tam not!

Trabzon’un yeni transferi Berat Özdemir, Gençlerbirliği deplasmanındaki performansıyla tam not almayı başardı

Son dakika - Trabzonspor'un yeni transferi Berat Özdemir'e tam not!
ABONE OL

ERKAN AYRAÇ

Bordo-mavililerde ilk maçına eski takımına karşı çıkan 22 yaşındaki oyuncunun başarılı futbolu rakamlara yansıdı. Takımının en çok topla buluşan ismi olan (111) Özdemir, isabetli pas yüzdesiyle de (91,6) Ergar Ie’den sonra ikinci sırayı aldı.

Trabzonspor’un ara transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna kattığı tek isim olan Berat Özdemir’in ilk maçındaki performansı hem teknik heyeti hem de yönetimi sevindirdi.
Başkent deplasmanında ilk karşılaşmasına eski takımı Gençlerbirliği’ne karşı çıkan 22 yaşındaki futbolcu bordo-mavili takımın en iyilerinden biri olurken bu futbolu rakamlara da yansıdı. Orta sahadaki eksikler nedeniyle maça ilk 11’de başlayıp doksan dakika sahada kalan Özdemir galibiyette büyük pay sahibi olmayı başardı.
Gençlerbirliği mücadelesinde 111 kez topla buluşan Berat Özdemir bu alanda zirveye çıkmayı başardı. 95 kez pas deneyen bordo-mavili futbolcu %91,6’lık isabet oranıyla stoper Edgar Ie’nin ardından ikinci sırayı aldı. 22 yaşındaki futbolcunun performansı takımının asıl defansif olarak ayakta kalmasını sağladı.
Başkent ekibi oyuncularıyla 11 kez ikili mücadeleye giren Özdemir bunların 8’ini kazanmayı başardı. Trabzonspor’un yeni transferi 11 kez de sahipsiz top kazanırken, 4 de pas arası yaparak maçın en iyilerinden biri oldu. Baker’in yokluğunda Abdülkadir Parmak ile orta sahayı toplayan isim olan Berat Özdemir bu performansıyla ilk 11 rekabetinin artacağının sinyalini verdi.
Beşiktaş’ta görev yaptığı dönemde de Berat’ın alınmasını isteyen Teknik Direktör Abdullah Avcı ise öğrencinin bu başarılı futboluna en çok sevinen isimdi.

Son dakika - Trabzonsporun yeni transferi Berat Özdemire tam not

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Göztepe maçına Adem Ljajic ve Sergen Yalçın damga vurdu!

 

    Ömer Erdoğan: "Sahanın hakimiydik ve hak ettiğimiz bir puan aldık"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Arda Turan'dan Babel'e teşekkür!
      Arda Turan'dan Babel'e teşekkür!
    2. Mesut Özil rüyası gerçek oldu!
      Mesut Özil rüyası gerçek oldu!
    3. Başakşehir tersten tarih yazıyor!
      Başakşehir tersten tarih yazıyor!
    4. Gözler Szalai’de! Muhtemel 11'ler...
      Gözler Szalai’de! Muhtemel 11'ler...
    5. Son dakika - Berat Özdemir'e tam not!
      Son dakika - Berat Özdemir'e tam not!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beşiktaş - Göztepe maçında tepki çeken kararlar

    Beşiktaş - Göztepe maçında tepki çeken kararlar

    Son dakika - Galatasaray'da Feghouli depremi!

    Son dakika - Galatasaray'da Feghouli depremi!

    Son dakika | Osayi-Samuel'i Mesut Özil transferi etkiledi!

    Son dakika | Osayi-Samuel'i Mesut Özil transferi etkiledi!

    Son dakika - Trabzonspor'da Djaniny’ye talip var

    Son dakika - Trabzonspor'da Djaniny’ye talip var

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet