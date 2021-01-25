Son dakika - Trabzonspor'un yeni transferi Berat Özdemir'e tam not!

ERKAN AYRAÇ

Bordo-mavililerde ilk maçına eski takımına karşı çıkan 22 yaşındaki oyuncunun başarılı futbolu rakamlara yansıdı. Takımının en çok topla buluşan ismi olan (111) Özdemir, isabetli pas yüzdesiyle de (91,6) Ergar Ie’den sonra ikinci sırayı aldı.

Trabzonspor’un ara transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna kattığı tek isim olan Berat Özdemir’in ilk maçındaki performansı hem teknik heyeti hem de yönetimi sevindirdi.

Başkent deplasmanında ilk karşılaşmasına eski takımı Gençlerbirliği’ne karşı çıkan 22 yaşındaki futbolcu bordo-mavili takımın en iyilerinden biri olurken bu futbolu rakamlara da yansıdı. Orta sahadaki eksikler nedeniyle maça ilk 11’de başlayıp doksan dakika sahada kalan Özdemir galibiyette büyük pay sahibi olmayı başardı.

Gençlerbirliği mücadelesinde 111 kez topla buluşan Berat Özdemir bu alanda zirveye çıkmayı başardı. 95 kez pas deneyen bordo-mavili futbolcu %91,6’lık isabet oranıyla stoper Edgar Ie’nin ardından ikinci sırayı aldı. 22 yaşındaki futbolcunun performansı takımının asıl defansif olarak ayakta kalmasını sağladı.

Başkent ekibi oyuncularıyla 11 kez ikili mücadeleye giren Özdemir bunların 8’ini kazanmayı başardı. Trabzonspor’un yeni transferi 11 kez de sahipsiz top kazanırken, 4 de pas arası yaparak maçın en iyilerinden biri oldu. Baker’in yokluğunda Abdülkadir Parmak ile orta sahayı toplayan isim olan Berat Özdemir bu performansıyla ilk 11 rekabetinin artacağının sinyalini verdi.

Beşiktaş’ta görev yaptığı dönemde de Berat’ın alınmasını isteyen Teknik Direktör Abdullah Avcı ise öğrencinin bu başarılı futboluna en çok sevinen isimdi.