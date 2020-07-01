Son dakika transfer haberleri | Achraf Hakimi, Inter'de!

Borussia Dortmund'a veda eden yıldız futbolcu Achraf Hakimi Inter'e transfer oluyor.

Alman ekibinde gösterdiği performansla devlerin radarına giren Faslı futbolcu, sağlık kontrolünden geçti. İtalyan devi, Real Madrid'e bu transfer için 36 milyon sterlin (yaklaşık 305 milyon lira) ödeyecek.

Inter, başarılı sağ bekle 5 yıllık sözleşme imzalayacak.