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Haberler İtalya Serie A Haberleri Son dakika transfer haberleri | Achraf Hakimi, Inter'de!
01.07.2020 - 10:19 | | SKORER

Son dakika transfer haberleri | Achraf Hakimi, Inter'de!

Borussia Dortmund'la olan kiralık sözleşmesi sona eren yıldız futbolcu, Inter'le 5 yıllık sözleşme imzalıyor.

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Borussia Dortmund'a veda eden yıldız futbolcu Achraf Hakimi Inter'e transfer oluyor.

Son dakika transfer haberleri | Achraf Hakimi, Interde

Alman ekibinde gösterdiği performansla devlerin radarına giren Faslı futbolcu, sağlık kontrolünden geçti. İtalyan devi, Real Madrid'e bu transfer için 36 milyon sterlin (yaklaşık 305 milyon lira) ödeyecek. 

Inter, başarılı sağ bekle 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Son dakika transfer haberleri | Achraf Hakimi, Interde

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