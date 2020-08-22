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22.08.2020 - 09:52 |

Son dakika transfer haberleri | Bastos için Beşiktaş ve Başakşehir iddiası!

Vedat Muriç'in transferinde birçok kez takas oyuncusu olarak adı geçen ve Fenerbahçe'yle adı anılan Lazio'lu stoper Bastos için İtalya'dan müthiş bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika transfer haberleri | Bastos için Beşiktaş ve Başakşehir iddiası!
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Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca di Marzio'nun haberine göre, Beşiktaş ve Başakşehir Bastos konusunda Lazio'yla görüşme halinde ancak şampiyon Başakşehir bu konuda Siyah Beyazlılar'ın önüne geçti.

4 sene önce Rus ekibi Rostov'dan 5 milyon euroya Lazio'ya gelen 29 yaşındaki stoperin adı Vedat Muriç transferinin bir parçası olarak Fenerbahçe'yle de anılmıştı.

Son dakika transfer haberleri | Bastos için Beşiktaş ve Başakşehir iddiası

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