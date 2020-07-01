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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Son dakika transfer haberleri | Cengiz Ünder, Napoli ile anlaştı! 3 milyon euroya...
01.07.2020 - 12:50 |

Son dakika transfer haberleri | Cengiz Ünder, Napoli ile anlaştı! 3 milyon euroya...

Cengiz Ünder’in Napoli ile 3 milyon euroluk ücrette el sıkıştığı, Roma kulübü ile bonservis rakamı üzerindeki son detayların belirlendiği bildirildi.

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Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

Maddi konular nedeniyle Cengiz Ünder'i satmaya hazırlıklarına başlayan Roma kulübünde, genç futbolcunun yeni adresi belli oldu. Sarı-kırmızılıların Napoli ile oyuncu için transfer görüşmeleri yürüttüğü ve anlaşmanın yakın olduğu bildirildi.

Son dakika transfer haberleri | Cengiz Ünder, Napoli ile anlaştı 3 milyon euroya...

İtalyan basınına göre Cengiz ise Napoli ile her konuda anlaştı. Bireysel konularda el sıkışan futbolcunun gök mavili ekipten yıllık 3 milyon euro maaş alacağı belirtildi.

Napoli’nin, bonusların da içinde olduğu 25 milyon euroluk bir bonservis bedeli teklif ettiği, Roma’nın ise 30 milyon euro istediği ifade edildi. Güney ekibinin ayrıca, sağ bek Kevin Malcuit’i de bu transferde ödeyeceği paraya eklemek istediği, iki kulüp arasında bu detaylar üzerinde süren görüşmelerin kısa bir süre içerisinde tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

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