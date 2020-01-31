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31.01.2020 - 15:58 |

Son dakika transfer haberleri | Demir Grup Sivasspor, Petar Skuletic'i transfer etti

Süper Lig lideri, Yatabare ve Kone'nin sakatlığının ardından Petar Skuletic'i renklerine kattığını açıkladı.

Son dakika transfer haberleri | Demir Grup Sivasspor, Petar Skuletic'i transfer etti

Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor'dan forvet takviyesi...

Kırmızı-beyazlı kulüp, Yatabare ve Kone'nin sakatlığının ardından Petar Skuletic'i renklerine kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Demir Grup Sivasspor'umuz sezonun ilk yarısında Fransız ekibi Montpellier'da forma giyen Sırp forvet Petar Skuletic ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı."

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