Son dakika transfer haberleri | Demir Grup Sivasspor, Petar Skuletic'i transfer etti

Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor'dan forvet takviyesi...

Kırmızı-beyazlı kulüp, Yatabare ve Kone'nin sakatlığının ardından Petar Skuletic'i renklerine kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Demir Grup Sivasspor'umuz sezonun ilk yarısında Fransız ekibi Montpellier'da forma giyen Sırp forvet Petar Skuletic ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı."