31.01.2020 - 15:58 |
Son dakika transfer haberleri | Demir Grup Sivasspor, Petar Skuletic'i transfer etti
Süper Lig lideri, Yatabare ve Kone'nin sakatlığının ardından Petar Skuletic'i renklerine kattığını açıkladı.
Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor'dan forvet takviyesi...
Kırmızı-beyazlı kulüp, Yatabare ve Kone'nin sakatlığının ardından Petar Skuletic'i renklerine kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Demir Grup Sivasspor'umuz sezonun ilk yarısında Fransız ekibi Montpellier'da forma giyen Sırp forvet Petar Skuletic ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı."