Transfer Haberleri | Galatasaray'da sabır taştı! Diagne yerine İrfan Can Kahveci...

Galatasaray transfer dönemine bomba gibi girmeyi planlıyor. Sarı Kırmızlı teknik ekibinin 'kulüp bul' mesajını ilettiği Diagne ile birlikte takımdan gönderilmesi planlanan isimler belli oldu.

MAÇTAN SONRA KRİTİK TOPLANTI

Teknik direktör Fatih Terim ve transfer komitesi maç sonrası yaptığı istişarede takımda kalması ve gönderilmesi gerekilen oyuncular için kararını verdi. Süper Lig'in 16. haftasında evinde Antalyaspor'u ağırlayan ve Emre Kılınç'ın gördüğü kırmızı kartın ardından son 40 dakikalık bölümü 10 kişi oynayan Galatasaray, mücadeleden 0-0'lık sonuçla ayrılınca Terim kurmaylarını topladı.

İTALYAN BASININDAN BOMBA İDDİA

Teknik direktör Fatih Terim ve transfer komitesi maç sonrası yaptığı istişarede takımda kalması ve gönderilmesi gerekilen oyuncular için kararını verdi. Süper Lig'de hafta içi mesaisinde Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da koronavirüsü atlatmasına rağmen kadroya alınmayan Mbaye Diagne hakkında İtalyan basınında bomba bir iddia ortaya atıldı.

YOLLARI RESMEN AYRILIYOR

Çizme basınında yer alan bilgilere göre Galatasaray, Mbaye Diagne ile yollarını resmen ayırıyor. Haberin detaylarında Diagne'nin disiplinsiz davranışlarından söz edilirken, yüksek maaşının da takım içinde artık bir problem haline geldiği ifade edildi.

"NE OLURSA OLSUN GİT"

Öte yandan sarı kırmızılı yönetimin Diagne'ye "Her ne şart olursa olsun" git dediği ve kiralık ya da bonservisiyle golcü futbolcunun gönderileceğinin mesajının aktarıldığı kaydedildi.

İRFAN CAN İLE TAKAS İDDİASI



Bununla beraber sarı kırmızılı yönetime Medipol Başakşehir'in, Diagne için transfer teklifinde bulunduğu iddia edilirken, Galatasaray'ın bu teklife karşılık 'İrfan Can ile takas olur' cevabını verdiği dile getiriliyor. Diagne, bu sezon Galatasaray formasıyla toplam çıktığı 15 müsabakada 8 gol kaydederken 825 dakika sahada kalmıştı.