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HaberlerAlanyaspor Haberleri Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe, Bakasetas için 1.5 milyon euroyu gözden çıkardı
04.08.2020 - 09:47 | | Fanatik

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe, Bakasetas için 1.5 milyon euroyu gözden çıkardı

10 numara pozisyonu için Alanya’nın yıldızı Tasos Bakasetas’ı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe’nin bu transferde rakiplerinin bir hayli fazla olduğu bildirildi. İtalya’dan Lazio, Parma ve Sassuolo’nun yanı sıra birçok takımın 27 yaşındaki oyuncunun peşine düştüğü bilgisine ulaşıldı. Alanya’da senelik 800 bin euro kazanan Yunan 10 numara için senelik 1.5 milyon euronun gözden çıkarıldığı belirtildi.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe, Bakasetas için 1.5 milyon euroyu gözden çıkardı
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Gelecek sezon Süper Lig’de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe’de transferde gündeme gelen isimlerin başında Alanyaspor’dan Tasos Bakasetas geliyor… Özellikle Max Kruse’le yolların ayrılmasının ardından forvet arkasında oynayabilecek ve 10 numara özelliği olan bir futbolcu arayan Sarı-Lacivertliler, bu doğrultuda rotayı ligi de çok iyi bilen Bakasetas’a çevirmişti. Alanya’da geride bıraktığımız sezonda çok iyi bir performans gösteren Yunan oyuncu için başka kulüplerin de devreye girdiği öğrenildi. Birçok takımın Bakasetas’la ilgilendiği iddia edilirken, en ciddi ilginin Fenerbahçe’nin yanı sıra İtalya’dan Lazio, Parma ve Sassuolo olduğu bilgisine ulaşıldı.

Alanya’da 800 bin euro kazanıyor

Akdeniz temsilcisiyle sözleşmesi 2022’de sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak için Alanya ile pazarlıklarını sürdüren Kanarya’nın, tecrübeli futbolcuya en iyi teklifi yapan kulüp olduğu konuşuluyor. Bir miktar para artı oyuncu vererek Bakasetas’ın bonservisini almayı planlayan sarı-lacivertliler, oyuncunun menajerinden net bir haber bekliyor. Alanya’da senelik 800 bin euro kazanan Yunan 10 numara için senelik 1.5 milyon euronun gözden çıkarıldığı belirtildi. Bakasetas’ın ve menajerinin tüm teklifleri değerlendirmeye aldıkları ve yakın bir zamanda net kararlarını verecekleri gelen haberler arasında yer alıyor.

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