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HaberlerGalatasaray Haberleri Transfer haberleri | Galatasaray'dan Arda Turan'a maç başı 200 bin lira!
04.08.2020 - 07:00 |

Transfer haberleri | Galatasaray'dan Arda Turan'a maç başı 200 bin lira!

Uzun süredir Galatasaray ile anılan Arda Turan'ın boş mukaveleye imza atmaya hazır olduğu öğrenildi. Galatasaray'ın transferi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

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Galatasaray’da geri dönmesi gündemde olan Arda Turan’ın boş mukaveleye imza atmaya hazır olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetimin ise tecrübeli futbolcunun bu jestine, maç başı teklifini yüksek tutarak yanıt vermeye hazır olduğu belirtildi. Bu rakamın da 200 bin lira olduğu öğrenildi. Bu gelişmenin ardından Galatasaray’ın Arda Turan transferini kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

Transfer haberleri | Galatasaraydan Arda Turana maç başı 200 bin lira

 

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