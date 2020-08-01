Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika transfer haberleri | Galatasaray, Maicon'un satışını KAP'a bildirdi
01.08.2020 - 21:08 | | AA

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray, Maicon'un satışını KAP'a bildirdi

Galatasaray, Maicon'un Al Nassr'a satışını KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılı kulübün kasasına satıştan 1 milyon 430 bin euro girecek.

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray, Maicon'un satışını KAP'a bildirdi
ABONE OL

Galatasaray, Brezilyalı futbolcu Maicon Pereira Roque'yi 1 milyon 430 bin euro bonservis bedeliyle 1,5 sezondur kiralık oynadığı Suudi Arabistan'ın El-Nassr Kulübüne verdi.

 Son dakika transfer haberleri | Galatasaray, Maiconun satışını KAPa bildirdi

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Maicon Pereira Roque için El-Nassr Saudi Club ile net 1 milyon 430 bin avro transfer bedeli karşılığında anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Sarı-kırmızılı takıma 2017-2018 sezonunda transfer olan ve 2 sezon forma giyen Brezilyalı savunma oyuncusu, 57 resmi karşılaşmada Galatasaray adına 6 gol kaydetti.

Bu arada Galatasaray'ın internet sitesinde yer alan teşekkür mesajında da "2018-2019 sezonu ara transfer döneminde El-Nassr Saudi'ye kiralanan ve kariyerine bu kulüpte devam edecek olan Maicon Pereira Roque'ye Galatasaray'ımıza verdiği katkılardan ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Maicon'dan Galatasaray'a veda mesajı
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika transfer haberleri | İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi! Anlaşma sağlandı...
Burak Yılmaz: Yusuf ve Zeki kararımda etkili oldu
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika transfer haberleri | Galatasaray, Maicon'un satışını KAP'a bildirdi
    Son dakika transfer haberleri | Galatasaray, Maicon'un satışını KAP'a bildirdi
  2. Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da üçüncü oldu
    Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da üçüncü oldu
  3. Son dakika | Kaan Ayhan: İtalya'da yeni kulübümle birlikteyim
    Son dakika | Kaan Ayhan: İtalya'da yeni kulübümle birlikteyim
  4. Maicon'dan Galatasaray'a veda mesajı
    Maicon'dan Galatasaray'a veda mesajı
  5. FA Cup, Chelsea'yi 2-1 yenen Arsenal'in oldu!
    FA Cup, Chelsea'yi 2-1 yenen Arsenal'in oldu!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Malatya'da şampiyon olmuşcasına büyük coşku yaşandı

Malatya'da şampiyon olmuşcasına büyük coşku yaşandı

Arsenal'de Mesut Özil belirsizliği!

Arsenal'de Mesut Özil belirsizliği!

Formula 1'de Hamilton ilk sırada başlayacak

Formula 1'de Hamilton ilk sırada başlayacak

Taraftar grubu liderinden Lucescu'ya büyük tehdit!

Taraftar grubu liderinden Lucescu'ya büyük tehdit!

Sıradaki Haber