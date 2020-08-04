Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'dan ayrılan Mariano, Mineiro'ya imza attı!
04.08.2020 - 16:28 | | AA

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'dan ayrılan Mariano, Mineiro'ya imza attı!

Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Mariano, ülkesinin ekibi Atletico Mineiro ile sözleşme imzaladı.

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'dan ayrılan Mariano, Mineiro'ya imza attı!
ABONE OL

Brezilya Birinci Futbol Ligi ekibi Atletico Mineiro, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mariano Filho'yu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki oyuncuyla 2022 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Mariano, 2017'de transfer olduğu Galatasaray'da 105 maça çıkarken, 2 gol atmayı başardı. Brezilyalı oyuncu, sarı-kırmızılı forma ile 2 Süper Lig, 1'er Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika transfer haberleri | Sivasspor, Jorge Felix'le 2 yıllık sözleşme imzaladı
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika haberler - Galatasaray'da Fatih Terim'den 5 isme şok!

 

    Jorge Felix Sivasspor’a imzayı attı
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Serkan Özbalta'ya 2 teklif birden
      Serkan Özbalta'ya 2 teklif birden
    2. 5 BAL takımı Riva'da açıklama yaptı
      5 BAL takımı Riva'da açıklama yaptı
    3. Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'dan ayrılan Mariano, Mineiro'ya imza attı!
      Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'dan ayrılan Mariano, Mineiro'ya imza attı!
    4. Ankaragücü'nden TFF'ye Süper Lig 2020-2021 sezonu isim talebi
      Ankaragücü'nden TFF'ye Süper Lig 2020-2021 sezonu isim talebi
    5. Telekom Baskets Bonn, Saibou'nun sözleşmesini feshetti! Nedeni...
      Telekom Baskets Bonn, Saibou'nun sözleşmesini feshetti! Nedeni...



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika transfer haberleri | Sivasspor, Jorge Felix'le 2 yıllık sözleşme imzaladı

    Son dakika transfer haberleri | Sivasspor, Jorge Felix'le 2 yıllık sözleşme imzaladı

    Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor PFDK'ye sevk edildi

    Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor PFDK'ye sevk edildi

    İspanyol kaleci Casillas, futbolu bıraktı

    İspanyol kaleci Casillas, futbolu bıraktı

    Manisa Başkanı açıkladı: 'Yiğit için Fenerbahçe ile görüştük'

    Manisa Başkanı açıkladı: 'Yiğit için Fenerbahçe ile görüştük'

    Sıradaki Haber