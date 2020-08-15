Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'dan transfer paylaşımı

Transferde son günlerin hızlı takımı Galatasaray'dan bir hamle daha...

Sarı kırmızılı takım, paylaştığı videoyla transfer açıklamaya hazırlanıyor. Videoda yerli bir futbolcunun, "Türkiye'nin en büyüğü merhaba" dediği duyuluyor. Galatasaray'ın bu akşam kaleci Fatih Öztürk'ü açıklaması bekleniyor.