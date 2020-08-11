Son dakika transfer haberleri | Gençlerbirliği'nden ayrılan Ahmet Oğuz Beşiktaş yolunda!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Ahmet Oğuz sesleri...

Gençlerbirliği'nde bugün flaş gelişme yaşandı. Başkent kulübü 27 yaşındaki sağ bek ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen ve uzun yıllar formamızı giyen Ahmet Oğuz ile yollarımızı ayırdık. Ahmet Oğuz'a emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinde başarı diliyoruz." denildi.

Telefonla ulaştığımız Ahmet Oğuz, "Beşiktaş'la görüştüğün iddiaları doğru mu?" sorusuna "Teşekkür ederim" diyerek sessiz kalmayı tercih etti.

Gökhan Gönül'ün yerine

Bu gelişme üzerine tecrübeli oyuncunun siyah-beyazlı takımla görüşme yapacağı iddia edildi. Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün sözleşmesini bitirip Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından siyah-beyazlı yönetim sağ bek için oyuncu arayışına girmişti.

Ahmet Oğuz, harcama limitini aşmamak için bonservisi elinde olan futbolculara yönelen Beşiktaş'ın transfer dönemlerinde birçok kez gündemine gelmişti.