Son dakika | Galatasaray, Oğulcan Çağlayan transferini resmen duyurdu

Galatasaray, Çaykur Rizespor ile sözleşmesi sona eren Oğulcan Çağlayan'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Galatasaray'ın twitterdan yaptığı paylaşımında Oğulcan Çağlayan'ın 'Türkiye'nin ilk ve tek 4 yıldızlı takımı merhaba' dediği video yer aldı.

Galatasaray, Oğulcan Çağalayan'ı 4 yıllığına kadrosuna katarken, oyuncunun yıllık KAP açıklamasının ardından netlik kazanacak.

Galatasaray'ın yarın Emre Kılınç transferini resmen açıklaması bekleniyor.

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