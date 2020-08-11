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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Galatasaray, Oğulcan Çağlayan transferini resmen duyurdu
11.08.2020 - 15:50 |

Son dakika | Galatasaray, Oğulcan Çağlayan transferini resmen duyurdu

Galatasaray, Çaykur Rizespor ile sözleşmesi sona eren Oğulcan Çağlayan'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Galatasaray'ın twitterdan yaptığı paylaşımında Oğulcan Çağlayan'ın 'Türkiye'nin ilk ve tek 4 yıldızlı takımı merhaba' dediği video yer aldı.

Son dakika | Galatasaray, Oğulcan Çağlayan transferini resmen duyurdu
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Galatasaray, Çaykur Rizespor ile sözleşmesi sona eren Oğulcan Çağlayan'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Galatasaray'ın twitterdan yaptığı paylaşımında Oğulcan Çağlayan'ın 'Türkiye'nin ilk ve tek 4 yıldızlı takımı merhaba' dediği video yer aldı. 

Galatasaray, Oğulcan Çağalayan'ı 4 yıllığına kadrosuna katarken, oyuncunun yıllık KAP açıklamasının ardından netlik kazanacak.

Galatasaray'ın yarın Emre Kılınç transferini resmen açıklaması bekleniyor.

Son dakika | Galatasaray, Oğulcan Çağlayan transferini resmen duyurdu

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