Son dakika transfer haberleri | Hellas Verona, Mert Çetin transferini açıkladı

İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona FC, milli futbolcu Mert Çetin'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sezon başında Gençlerbirliği'nden AS Roma'ya transfer olan ve başkent ekibinde yeteri kadar süre bulamayan 23 yaşındaki stoper, Hellas Verona'nın yolunu tuttu. İtalyan ekibinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mert Çetin'in sağlık kontrollerinden geçtiği duyuruldu.