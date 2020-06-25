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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Son dakika transfer haberleri - Mehmet Zeki Çelik, Atalanta'ya
25.06.2020 - 12:05 | | İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA)

Son dakika transfer haberleri - Mehmet Zeki Çelik, Atalanta'ya

Fransa'nın Lille Kulübü'nde forma giyen milli oyuncu Mehmet Zeki Çelik'in yeni durağı İtalya oluyor. Serie A ekibi Atalanta, genç oyuncu için resmi teklife hazırlanıyor.

Son dakika transfer haberleri - Mehmet Zeki Çelik, Atalanta'ya
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2016 yılında İstanbulspor'dan Lille'e transfer olan Çelik'in maçlarını izleyen ve pandemi sürecinden sonra da oyuncu için hazırlanan raporları değerlendiren İtalyan kulübü kısa bir süre içinde Lille'e teklifini sunacak.

Transferin 15-20 milyon EURO arasında bir bonservis bedeliyle tamamlanması bekleniyor.

Bu sezon Fransa Ligi'nde 23 maça çıkan Çelik'in 3 asisti bulunuyor. Ayrıca milli yonucu ay yıldızlı forma ile de başarılı performanslar gösterirken teknik direktör Şenol Güneş'in de vazgeçilmezi oldu.

Son dakika transfer haberleri - Mehmet Zeki Çelik, Atalantaya

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