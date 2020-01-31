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HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor, Messias ve Da Costa'yı KAP'a bildirdi
31.01.2020 - 14:50 |

Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor, Messias ve Da Costa'yı KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Manoel Messias ve Manuel Da Costa transferlerini KAP'a bildirdi.

Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor, Messias ve Da Costa'yı KAP'a bildirdi

İşte KAP'a yapılan Messias açıklaması

Manoel Messias Silva Carvalho ile 2019-20 sezonu sonunda opsiyon hakkı şirketimizde olmak üzere 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre futbolcuya;

2019-20 futbol sezonunda 400.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının kullanılması halinde,

2020-21 opsiyon sezonunda 1.250.000.-EUR,

2021-22 opsiyon sezonunda 1.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

Bir de Da Costa KAP'ı...

Serbest statüde bulunan Manuel Marouan Da Costa Trındade kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

 Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

 

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