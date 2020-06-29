Son dakika transfer haberleri - Yeni Malatyaspor, Thievy Bifouma'nın Çin'e transferini açıkladı

Yeni Malatyaspor yaptığı açıklamayla futbolcusu Bifouma'nın Çin’in Schenzhen takımına transferini duyurdu.

28 yaşındaki Bifouma'nın transferiyle ilgili BtcTurk Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Thievy Bifouma'nın, Çin'in Schenzhen FC takımına transferi için prensip anlaşmasına varılmıştır. Resmi işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte transfer detayları kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.