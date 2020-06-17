Son dakika | UEFA resmen açıkladı: İstanbul, 2021'de Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak

UEFA Ceferin, bu yaz Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınarak Lizbon'a verildiğini açıkladı. 2021'deki Şampiyonlar Ligi finali, seyircili olarak İstanbul'da yapılacak.

UEFA, Şampiyonlar Ligi için yaptığı toplantıda Lizbon'da son 8 takımla birlikte 8'li final yapma kararı aldı.

12-23 Ağustos tarihinde Lizbon'da 8'li final oynanacak. 10 Temmuz'da 8'li final için kura çekimi yapılacak. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanması gereken son 4 maç ise 7-8 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 10 Temmuz'daki kura çekiminde bu eşleşmelerin galibiyle karşılaşacak takımlar belli olacak.

2021 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ İSTANBUL'DA

Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı görüşmede "onay" aldıktan sonra harekete geçen UEFA, 2021'de Rusya'nın St. Petersburg şehrinde oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalini de Türkiye'ye verdi ve bu final maçı da seyircili olarak Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

UEFA'nın bu yönde bir karar alması hem UEFA organizasyonunun daha sağlıklı ilerlemesi hem de Türkiye adına daha avantajlı bir durum oldu.

2021 yılına ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın bazı maçları Rusya'da oynanacaktı ve dolayısıyla Şampiyonlar Ligi finalinin de aynı yıl içerisinde Rusya'da oynanacak olması teknik prosedürler açısından doğabilecek dezavantajları da ortadan kaldırdı.

Seneye İstanbul'da seyircili oynanacak

Türkiye açısından koronavirüs sürecinde oluşan olumsuz durum bir anlamda avantaja çevrilerek 2021 yılında seyircili Şampiyonlar Ligi finalinin ülkeye katacağı turizm ve reklam katkısı çok daha farklı bir boyutta olacak

Tüm organizasyonları birer yıl kaydıran UEFA daha önce yaptığı planlamada Şampiyonlar Ligi finali için şöyle bir yol haritası belirlemişti;

2020 Türkiye

2021 Rusya

2022 Almanya

2023 İngiltere

İşte kritik toplantıda alınan kararlar:

- 2020 Şampiyonlar Ligi finali Lizbon'da oynanacak.

- 2021 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda seyircili bir şekilde oynanacak.

- 2020 Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi finalinin seyircili ya da seyircisiz oynanacağına dair karar 15 Temmuz'a kadar verilecek.

- Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ön elemeleri tek maç üzerinden, play-off maçları ise çift maç üzerinden oynanacak.

- 2020 UEFA Süper Kupa Porto'dan alınarak Budapeşte'ye verildi.

- Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde kalan bölüm için takımlara 3 yeni oyuncu kayıt hakkı verilecek. Ancak bu oyuncuların, Şubat ayında mevcut takımın kadrosunda yer alması gerekiyor. Kulüpler yeni transferleri kalan turlarda oynatamayacak.

- UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 maçları 5-6 Ağustos'ta oynanacak. Inter-Getafe ve Sevilla-Roma karşılaşmaları tek maç olarak oynanacak. UEFA Avrupa Ligi de 8'li Final olarak Almanya Köln'de organize edilecek. Avrupa Ligi'nin kazananı, Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen'de oynanacak olan karşılaşmaların ardından belli olacak.

- Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi grup maçları 20 Ekim'de başlayacak.

- EURO2020'ye ev sahipliği yapacak 12 şehir tekrar onaylandı. Bu yaz için onaylanan maç takvimi de gelecek yıla taşınacak. EURO2020, 2021 yılında 11 Haziran'da başlayacak, 11 Temmuz'da bitecek.

Başakşehir için final 2 maç sonra gelebilir

UEFA, Avrupa Ligi'nde çeyrek final, yarı final ve finalin tek maçlık eleme usulüyle 10-21 Ağustos tarihleri arasında Almanya'da oynanacağını açıkladı. Başakşehir, ilk mücadelede 1-0 yendiği Kopenhag'ı elerse, 2 maç sonrasında Avrupa Ligi finaline yükselebilir.

Daha önce belirlenen Şampiyonlar Ligi finallerinin birer yıl ötelenmesiyle birlikte oluşan ev sahipliği tablosu:

2021 - İstanbul

2022 - St. Petersburg

2023 - Münih

2024 - Londra

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