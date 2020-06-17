Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri Son dakika - 2021 Şampiyonlar Ligi finali Istanbul’a verildi! 2020 Lizbon'da yapılacak...
17.06.2020 - 07:00 |

Son dakika - 2021 Şampiyonlar Ligi finali Istanbul’a verildi! 2020 Lizbon'da yapılacak...

Merakla beklenen ‘Şampiyonlar Ligi 2020’ kararı resmileşti. 2020 Şampiyonlar Ligi finalinin Lizbon şehrinde yapılacağı belirtildi.İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nın ise 2021’de seyircili olarak finali organize edeceği aktarıldı.

Son dakika - 2021 Şampiyonlar Ligi finali Istanbul’a verildi! 2020 Lizbon'da yapılacak...
ABONE OL

SKORER ÖZEL| 

UEFA Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda İstanbul'da yapılması gereken Şampiyonlar Ligi 2020 finalinin Lizbon'a alınmasına, 2021 finalinin ise İstanbul'da yapılmasına karar verdi. 

Merakla beklenen ‘Şampiyonlar Ligi 2020’ kararı resmileşti. 2020 Şampiyonlar Ligi finalinin Lizbon'da; çeyrek final ve yarı final maçlarının ise Portekiz’in Porto, Lizbon ve Guimares şehirlerinde yapılacağı belirtildi.

Bu sene normal süreçte finale ev sahipliği yapması gereken İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nın ise 2021’de seyircili olarak finali organize edeceği aktarıldı. 2021’de Rusya’da St Petersburg’da olması gereken finalin de bir yıl kayarak 2022’ye kalacağı vurgulandı.



Son dakika - 2021 Şampiyonlar Ligi finali Istanbul’a verildi 2020 Lizbonda yapılacak...

Fernando Muslera: Bir Galatasaray ve Süper Lig Efsanesi

Altınordu, Boluspor'a Hazırlanıyor
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son Dakika | Nihat Özdemir Fenerbahçe'den istifa etti
    Son Dakika | Nihat Özdemir Fenerbahçe'den istifa etti
  2. Panathinaikos'ta başantrenörlüğe Georgios Vovoras getirildi
    Panathinaikos'ta başantrenörlüğe Georgios Vovoras getirildi
  3. Konyaspor’da hazırlıklar sürüyor
    Konyaspor’da hazırlıklar sürüyor
  4. Son dakika transfer haberleri | Mykola Morozyuk Fenerbahçe ile anlaştı iddiası
    Son dakika transfer haberleri | Mykola Morozyuk Fenerbahçe ile anlaştı iddiası
  5. Başakşehir'de ayrılık! Resmen duyurdu...
    Başakşehir'de ayrılık! Resmen duyurdu...



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Günün En Çok Oynanan Maçları

Günün En Çok Oynanan Maçları

Son dakika | Trabzonspor'a Nwakaeme'den şok haber!

Son dakika | Trabzonspor'a Nwakaeme'den şok haber!

Akhisarspor'un güveni tam

Akhisarspor'un güveni tam

Formula E ağustosta yeniden başlayacak

Formula E ağustosta yeniden başlayacak

Sıradaki Haber