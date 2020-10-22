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22.10.2020 - 12:11 |

Son dakika - UEFA’dan Beşiktaş’a ceza

Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda ettiği Rio Ave maçından ceza yedi. Avrupa Ligi 3. Eleme turu karşılaşmasında Portekiz ekibiyle berabere kalan siyah-beyazlılar, penaltı atışları sonunda yenilmiş ve elenmişlerdi.

Son dakika - UEFA’dan Beşiktaş’a ceza
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UEFA Disiplin Kurulu, Rio Ave maçında takımın uygunsuz davranışı ve maçın geç başlaması nedeniyle Beşiktaş’a ceza verdi.

5250 euro para cezasının yanı sıra karşılaşmanın geç başlamasından sorumlu tutulan antrenör Murat Şahin’e uyarı cezası verildi.

Alanyasporlu Babacar Khouma El Hadj’e ise 2 maç men cezası verildi. Turuncu-yeşilliler Norveç’in Rosenborg takımına yenilerek elenmiş, Senegalli futbolcu kırmızı kart görmüştü.

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