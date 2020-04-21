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21.04.2020 - 17:28 |

Son dakika | UEFA'dan resmi açıklama! Yerel ligler ve kupalar...

UEFA'nın 55 üye ülkeyle yaptığı kritik toplantı sona erdi. Resmi siteden yapılan açıklamada; yerel liglerin iptaliyle alakalı ilginç bir ifade yer aldı. UEFA, üye ülkelerden yerel liglerin ve kupa müsabakalarının oynanarak tamamlanmasını istedi...

Son dakika | UEFA'dan resmi açıklama! Yerel ligler ve kupalar...
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

UEFA'nın 55 üye ülkeyle video konferans yoluyla yaptığı toplantı tamamlandı. UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; görüşülen konular duyuruldu.

Buna göre; sezonların kalan kısmı için nasıl bir takvim belirleneceği, hem lig maçları-kupa maçları hem de uluslararası karşılaşmalar için çeşitli takvimler üzerinde durulduğu belirtildi.

Ayrıca yerel ligler ve kupa karşılamaları için de güçlü bir öneriyle devam etmeleri konusunda görüşmeler yapıldı. Ancak özel durumlar halinde iptal edilecek liglerin takımlarının gelecek sezon Avrupa kupalarına katılımıyla alakalı nasıl bir yol izleneceğinin açıklanacağı da eklendi. 

23 Nisan Perşembe günü yapılacak toplantıda; tüm bu başlıkların değerlendirileceği ve duyurulacağı dile getirildi.

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