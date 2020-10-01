Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Son dakika | UEFA'dan seyirci kararı!
01.10.2020 - 19:51 | | AA

Son dakika | UEFA'dan seyirci kararı!

UEFA, maçlara yüzde 30 oranında seyirci alınmasına karar verildiğini ve yerel hükümetlerle görüşüleceğini açıkladı

Son dakika | UEFA'dan seyirci kararı!
ABONE OL

UEFA, yerel yönetimlerin izin vermesi ve stadyum kapasitesinin yüzde 30'unun aşılmaması koşullarıyla maçlara seyirci alınabileceğini duyurdu. 

UEFA'dan yapılan açıklamada, gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından alınan kararla, UEFA organizasyonlarında stadın yüzde 30'una kadar seyirci alınabileceği belirtildi. 

Uygulamanın gelecek haftadan itibaren oynanacak milli takım maçlarıyla başlayacağı, maksimum yüzde 30 olmak üzere tribünlere ne kadar seyirci alınacağı konusunun ise yerel yönetimlerin inisiyatifinde olacağı ifade edildi. 

Yeni bir karar alınana kadar, deplasman takım taraftarına ise statlara giriş izninin verilmeyeceği kaydedildi. 

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 24 Eylül'de oynanan UEFA Süper Kupa maçına pilot uygulama olarak seyirci alındığı hatırlatılarak, elde edilen başarılı sonucun bu kararda etkili olduğu vurgulandı.

Son dakika | UEFAdan seyirci kararı

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri belli oldu!

Johan Cruyff'un Rüya Takımının Attığı En İyi Goller

Transfer | Gaziantep FK, Nouha Dicko'yu kadrosuna kattı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Canlı | Anadolu Efes - Zenit
    Canlı | Anadolu Efes - Zenit
  2. Fenerbahçe'de yeni transfer Cisse antrenmana çıktı!
    Fenerbahçe'de yeni transfer Cisse antrenmana çıktı!
  3. Rangers Galatasaray maçı hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? GS maçı ne zaman saat kaçta? İlk 11 açıklandı
    Rangers Galatasaray maçı hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? GS maçı ne zaman saat kaçta? İlk 11 açıklandı
  4. Fenerbahçe, Frey'i Waasland-Beveren'e kiraladı
    Fenerbahçe, Frey'i Waasland-Beveren'e kiraladı
  5. Nihat Kahveci'den Başakşehir yorumu! "Alacağı puan..."
    Nihat Kahveci'den Başakşehir yorumu! "Alacağı puan..."



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Leipzig'den Başakşehir'e Sörloth göndermesi!

Leipzig'den Başakşehir'e Sörloth göndermesi!

Son dakika | UEFA'dan seyirci kararı!

Son dakika | UEFA'dan seyirci kararı!

Mustafa Eröğüt: "Ronaldo ve Messi'nin grubunu çok istedik"

Mustafa Eröğüt: "Ronaldo ve Messi'nin grubunu çok istedik"

Son dakika | PFDK'dan Galatasaray'a derbi cezası!

Son dakika | PFDK'dan Galatasaray'a derbi cezası!

Sıradaki Haber