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Haberler1.Lig Haberleri Son dakika | Ümraniyespor'da Tayfur Havutçu sesleri
23.10.2020 - 14:17 |

Son dakika | Ümraniyespor'da Tayfur Havutçu sesleri

Sait Karafırtınalar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Ümraniyespor'da yeni hoca arayışları başladı. Mesut Bakkal'la görüşme gerçekleştiren İstanbul ekibi, olumsuz yanıt alınca rotasını Tayfur Havutçu'ya çevirdi.

Son dakika | Ümraniyespor'da Tayfur Havutçu sesleri
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TFF 1. Lig takımlarından Ümraniyespor'da teknik direktör sorununu çözüme kavuşturmak istiyor. Sait Karafırtınalar ile yollarını ayıran Ümraniyespor son olarak Kasımpaşa'da görev alan Tayfur Havutçu ile bugün görüşme gerçekleştirecek.

İlk olarak Mesut Bakkal'a teklif götüren İstanbul temsilcisi tecrübeli hoca ile anlaşamadı. Havutçu dışında listede Giray Bulak, Ali Tandoğan ve Metin Diyadin de yer alıyor.

Öte yandan; Ümraniye ligin ilk 6 haftasında 1 galibiyet, 1 beraberlik ile 4 mağlubiyet elde etti.

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