Son dakika- Ünal Karaman: "Onu öyle görünce kötü oldum baya"

Süper Lig'in 16. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman açıklamalarda bulundu.

"Bu kadar sakatlığın üzerine 28. maça çıktık"

"Ben kötü oynadığımızda bunu onlara mutlaka söylüyorum. Bu kadar sakatlığın üzerine 28. maça çıktık. Buna rağmen takım bilinci olarak mücadele ediyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Gönül istiyor ki daha farklı şekilde başarıya ulaşalım. Duruşlarından dolayı mutluyum"

"Sturridge oyundan çıkmayı kendisi istedi"

"Sturridge'nin kırgınlığı vardı biraz. Hocam bir deneyeyim dedi ama halsizdi. Bu değişikliğin çok farklı algılanmasını istemem. Sturridge oyundan çıkmayı kendisi istedi."

"Onu o sakatlık şeklinde görünce kötü oldum baya"

"Yusuf Yazıcı'yı biz eski olarak görmüyoruz. Onu o sakatlık şeklinde görünce kötü oldum baya. Çok üzülüyorum tabi ki. Ben biraz daha hassasım. Çok farklı bağlanıyorum. Allah hiçbir profesyonele bu sakatlıkları yaşatmasın.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, her iki takım açısından da son derece kritik olan bir maç oynadıklarını dile getirdi.

Ligde zirve mücadelesini devam ettirmek adına önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Karaman, "Konyaspor, iyi oynadığı kritik maçlarda puan kaybı yaşadı. Dolayısıyla onlar açısından da son derece önemli bir müsabakaydı. Genele bakıldığı zaman, saha içerisinde dostane futbol oynamaya çalışan iki takım vardı. Bugün sahadan mutlu ayrılan biziz. Konyaspor'a bundan sonraki müsabakalarında başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.