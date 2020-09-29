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29.09.2020 - 09:08 |

Son dakika | Victor Moses, Chelsea'de kadro dışı kaldı

Chelsea menajeri Frank Lampard, Victor Moses'ın kadro dışı kaldığını duyurdu.

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Premier Lig ekibi Chelsea, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Victor Moses'ı kadro dışı bıraktı.

Chelsea Menajeri Frank Lampard, tecrübeli oyuncunun planlarında olmadığını belirtirken, "Şu anda kadro dışı kalmış durumda, A takımımızın bir parçası değil. Onu iyi tanıyorum, bakalım neler olacak" ifadelerini kullandı.

Chelsea ile son maçına 2018'in Ekim ayında çıkan Moses, ardından Fenerbahçe ve Inter'de kiralık dönemler geçirdi.

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