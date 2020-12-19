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19.12.2020 - 11:23 |

Son dakika | Volkan Ballı: Tüm kalbimle Fenerbahçe'nin yanındayım

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantinada olan Fenerbahçe Kulübü İdari Menajeri Volkan Ballı, Gaziantep FK öncesi sarı-lacivertli oyunculara başarılar diledi.

Son dakika | Volkan Ballı: Tüm kalbimle Fenerbahçe'nin yanındayım
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Koronavirüs nedeniyle karantinada olan Fenerbahçe Kulübü İdari Menajeri Volkan Ballı, Gaziantep FK öncesi sosyal medya hesabından sarı-lacivertli oyunculara başarılar diledi.

Ballı, "Karantinada 6.gün. Kupa maçından sonra bu akşam oynanacak maçta da takımımızın yanında olamamanın üzüntüsünü yaşıyorum. Maçta görev alacak Tüm ekibimize ve futbolcu kardeşlerime sonsuz başarılar diliyorum. Tüm kalbimle yanlarındayım" paylaşımını yaptı. 

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