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17.01.2021 - 02:51 |

Son dakika - West Bromwich Albion, Okay Yokuşlu'ya talip oldu!

Premier Lig ekibi West Bromwich Albion, Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmak istiyor. West Bromwich aynı zamanda Galatasaray'ın yıldızı Diagne ile de ilgileniyor.

Son dakika - West Bromwich Albion, Okay Yokuşlu'ya talip oldu!
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 West Bromwich Albion'da menajer Sam Allardyce, Milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmak istiyor.

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre; bu sezon Celta ile 13 maça çıkan Okay için İspanyolların da tekliflere açık olduğu yazıldı. Allardyce'ın Okay'ı hem orta saha hem de savunma göbeğinde oynayabilme yeteneğinden dolayı istediği aktarıldı.

West Bromwich'in Okay'ı Ocak ayında satın alma opsiyonlu olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi. Hatırlanacağı üzere İngiliz ekibi Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne'yi de yine satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği yine Daily Mail tarafından iddia edilmişti.

Son dakika - West Bromwich Albion, Okay Yokuşluya talip oldu

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