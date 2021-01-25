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25.01.2021 - 18:15 | | Sporx

Son dakika - West Bromwich, Diagne transferinde çark etti!

Galatasaray'dan Diagne'nin transferi için harekete geçen Premier Lig ekibi West Bromwich, rotayı Ahmed Musa'ya çevirdi.

Son dakika - West Bromwich, Diagne transferinde çark etti!
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West Bromwich, son olarak Suudi Arabistan'da oynayan Ahmed Musa'ya talip oldu. Galatasaray'dan Diagne'nin transferi için harekete geçen Premier Lig ekibinde ibre Nijeryalı oyuncuya döndü.

Premier Lig'de küme düşme hattından kurtulmak isteyen takım, 26 Ekim'den beri kulüpsüz olan Ahmed Musa'yı transfer etmek istiyor.

TALİPLERİ ÇOK

28 yaşındaki kanat oyuncusunun Premier Lig'de yeniden oynamak istediği biliniyor. West Bromwich dışında Wolves, Fulham ve CSKA Moskova da oyuncunun peşinde olan takımlar arasında yer aldı.

Son dakika - West Bromwich, Diagne transferinde çark etti

DIAGNE PAHALI GELDİ

Galatasaray'dan Diagne ve Crystal Palace'tan Christian Benteke'yi listesine alan Premier Lig ekibi bu transferlerden yüksek maliyet nedeniyle vazgeçmeyi planlıyor.

West Bromwich, ayrıca transfer dönemi kapanmadan orta sahasına milli oyuncumuz Okay Yokuşlu ve Leicester City oyuncusu Choudhury eklemelerini yapmak istiyor.

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