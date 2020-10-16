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16.10.2020 - 16:59 |

Son dakika - Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcuda koronavirüs pozitif

Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcuda koronavirüse rastlandığı açıklandı.

Son dakika - Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcuda koronavirüs pozitif
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Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcuda koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

'Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testleri yapılmış, dört oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan oyuncularımızın tedavisi sürmektedir.'

 Son dakika - Yeni Malatyasporda 4 futbolcuda koronavirüs pozitif

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