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17.01.2021 - 19:34 |

Son dakika | Yeni Malatyaspor'da Christian Cueva ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Christian Cueva ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini açıkladı

Son dakika | Yeni Malatyaspor'da Christian Cueva ile yollar ayrıldı
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İşte resmi siteden yapılan açıklama;

Kulübümüz ve Christian Cueva arasında yapılan müzakereler sonucunda, sözleşmesinin feshine yönelik anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma doğrultusunda, fesih tazminatı ödenmeyecek olup, Christian Cueva geçmişe yönelik tüm alacaklarından feragat etmiştir.

Teşekkürler Cueva!

Son dakika | Yeni Malatyasporda Christian Cueva ile yollar ayrıldı

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