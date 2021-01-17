Son dakika | Yeni Malatyaspor'da Christian Cueva ile yollar ayrıldı

İşte resmi siteden yapılan açıklama;

Kulübümüz ve Christian Cueva arasında yapılan müzakereler sonucunda, sözleşmesinin feshine yönelik anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma doğrultusunda, fesih tazminatı ödenmeyecek olup, Christian Cueva geçmişe yönelik tüm alacaklarından feragat etmiştir.

Teşekkürler Cueva!