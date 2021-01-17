17.01.2021 - 19:34 |
Son dakika | Yeni Malatyaspor'da Christian Cueva ile yollar ayrıldı
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Christian Cueva ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini açıkladı
İşte resmi siteden yapılan açıklama;
Kulübümüz ve Christian Cueva arasında yapılan müzakereler sonucunda, sözleşmesinin feshine yönelik anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma doğrultusunda, fesih tazminatı ödenmeyecek olup, Christian Cueva geçmişe yönelik tüm alacaklarından feragat etmiştir.
Teşekkürler Cueva!