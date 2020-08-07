Son dakika | Zajc sürprizi! Valbuena gibi...

Fenerbahçe'de gözler kadrodan gönderilmesi beklenen isimlere döndü.

Finansal konuları ciddi anlamda göz önünde bulunduran Fenerbahçe oyuncu satışı önemli duruyor. Yeni transferlere yer açmak isteyen sarı-lacivertliler, Miha Zajc ile Jailson isimleri öne çıkıyor.

İlk olarak Zajc'ın satılması hedefleniyor. Sloven orta saha için şu anda Yunanistan'dan Olympiakos ve İtalya'dan bazı kulüpler ilgi gösteriyor. Hem Zajc hem de Jailson'un şu anda 25 yaşında olmasının da avantaj olduğu aktarılıyor.

Zajc'la alakalı Olympiakos'un ciddi bir takip başlattığı bildirildi. Daha önce Fenerbahçe'den ayrılan Mathieu Valbuena'yı alarak şampiyonluk yolunda başarı bulan Yunan ekibi, Zajc'ı da benzer şekilde transfer etmek istiyor. Valbuena, bu sezon Yunan şampiyonunda 41 maçta 9 gol atıp 23 asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde de olacak Olympiakos, kadrosunu Zajc'la güçlendirmeyi amaçlıyor. Yıldız orta saha bu sezon 17 resmi maçta 1 gol attı.

Jailson konusunda da ülkesi Brezilya'daki kulüpler ve Arap ülkelerinden bazı takımların ilgisi bulunuyor. Ancak Jailson için net bir isim öne çıkmadı.