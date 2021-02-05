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05.02.2021 - 07:00 |

Son dakika - Zamalek'ten Mostafa Mohamed transferinde sözleşme oyunu!

Galatasaray'ın kiraladığı Mostafa Mohamed’in, normal şartlarda sözleşmesinin 2021-22 sezonunun sonunda bittiği, ancak Mısır Kulübü’nün transferden para kazanabilmek için Muhammed’in sözleşmesini yenilediği ifade edildi.

Son dakika - Zamalek'ten Mostafa Mohamed transferinde sözleşme oyunu!
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ONUR DİNÇER

Mostafa Mohamed’in, Galatasaray ile görüşmeler yapıldığı sırada kulübü Zamalek ile sözleşmesini uzattığı ortaya çıktı.

Cim-Bom’un 1.5 yıllık kiraladığı oyuncunun normal şartlarda sözleşmesinin 2021-22 sezonunun sonunda bittiği, ancak Mısır Kulübü’nün transferden para kazanabilmek için Muhammed’in sözleşmesini yenilediği ifade edildi.

4 milyon dolar cepte
St. Etienne ile yapılan görüşmelerden sonuç çıkaramayan Zamalek, Galatasaray’ın iki ayaklı teklifini kabul etmek zorunda kalmıştı. 1.5 sezon için 2 milyon dolar alan Mısır ekibinin, Mustafa Muhammed’e iki yıl daha sözleşme yaparak 4 milyon doları garanti altına aldığı ve bunun sonucunda transferin gerçekleşmiş olduğu dile getirildi. 

Son dakika - Zamalekten Mostafa Mohamed transferinde sözleşme oyunu

Lakabı Debbabe
Yeni transferlerden Mustafa Muhammed’i öven Mustafa Cengiz, “Lakabı Arapça debbabe. Tank demek. Mustafa’yı Allah nazarlardan korusun. Kendisi ilerleyen yıllarda Metin Oktay ruhuyla Galatasaray’ın forveti olacak” yorumunu yaptı.

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