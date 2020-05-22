Soner AydoÄŸdu: FenerbahÃ§e bizden Ã§ekti biraz

Skorer instagram yayÄ±nÄ±ndaÂNergis AÅŸkÄ±n'Ä±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan GÃ¶ztepe'nin yÄ±ldÄ±z oyuncusu Soner AydoÄŸdu'nun aÃ§Ä±klamalarÄ± ÅŸu ÅŸekilde;

Ã–ncelikle evde gÃ¼nlerin nasÄ±l geÃ§ti ?

"AÃ§Ä±kÃ§asÄ± yoÄŸun geÃ§ti diyebilirim. Ä°ki tane kÄ±zÄ±m var, onlar olduÄŸu iÃ§in ikisi ile vakit geÃ§irdim. Onlar da alÄ±ÅŸkÄ±n deÄŸildi 7/24 babalarÄ±nÄ± evde gÃ¶rmeye. Onlar iÃ§in iyi oldu. Zaman zaman sÄ±kÄ±ldÄ±k, zaman zaman eÄŸlendik. Bir ÅŸekilde vakit geÃ§irdik. Etkinlikler yaptÄ±k. Bazen mutfaÄŸa girdim ve kÄ±zlarÄ±ma yemek yaptÄ±m, yapabildiÄŸim kadar. SÄ±kÄ±ldÄ±k tabii ki biraz ama aÃ§Ä±kÃ§asÄ± sÄ±kÄ±ldÄ±k demek istemiyorum Ã§Ã¼nkÃ¼ sonuÃ§ta saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yerindeydi. DÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmasÄ± gereken insanlar vardÄ± bu dÃ¶nemde. Bizler evde geÃ§irdik o yÃ¼zden ÅŸanslÄ±ydÄ±k biraz aÃ§Ä±kÃ§asÄ±."

ArtÄ±k dÃ¶ndÃ¼nÃ¼z yeÅŸil sahaya. NasÄ±l hissetin kendini Ã¶zlemiÅŸ misin ? geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼n nasÄ±l oldu ?

Tabii ki futbolu Ã§ok Ã¶zlemiÅŸiz. Ã‡im sahayÄ±, futbol topunu, arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± Ã§ok Ã¶zlemiÅŸiz. 2-3 hafta oldu biz baÅŸlayalÄ± sanÄ±rÄ±m. Ä°lk baÅŸta beÅŸerli gruplar halinde baÅŸladÄ±k. Bu hafta takÄ±m haliyle top baÅŸÄ± yaptÄ±k diyebilirim. Åžu an gayet keyifli Ã§Ã¼nkÃ¼ dediÄŸim gibi Ã§ok Ã¶zlemiÅŸiz. Herkesin yÃ¼zÃ¼ gÃ¼lÃ¼yor, keyifler yerinde. Ä°nÅŸallah bÃ¶yle kazasÄ±z belasÄ±z devam etmek istiyoruz.

Geri dÃ¶ndÃ¼nÃ¼z ama evde sonuÃ§ta ne kadar yeterli Ã§alÄ±ÅŸabilmiÅŸtiniz. Bu yÃ¼zden herhangi bir eksiklik var mÄ± fizik olarak sende, hissediyor musun Ã¶yle bir durum ?

Kendim iÃ§in konuÅŸuyorum lig bittiÄŸi gibi biz off sezonda hemen halÄ± saha maÃ§larÄ±na baÅŸlÄ±yoruz. Ankaraâ€™da bir halÄ± saha ekibimiz var. 2-3 gÃ¼n sonra halÄ± sahaya baÅŸlÄ±yorum. Yani genelde hep aktif geÃ§iriyorum. Ama bu dÃ¶nemde maalesef evde kalmak zorundaydÄ±k. Bize ev programÄ± gÃ¶nderiyorlardÄ± ama o biraz daha saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸam iÃ§indi bence. Bizim sonuÃ§ta profesyonel anlamda koÅŸmamÄ±z ve sÃ¼rekli aktif olmamÄ±z lazÄ±m. HocalarÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¶nderdiÄŸi programlarÄ± uyguladÄ±k. Kendi aÃ§Ä±mdan bir nebze iyi oldu ama ufak tefek aÄŸrÄ±larÄ±m vardÄ±. OnlarÄ± en azÄ±ndan geÃ§irmiÅŸ oldum tamamen sÄ±fÄ±rladÄ±m. O ÅŸekilde baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±m oldum tekrar. Bir yandan benim iÃ§in iyi oldu yani.

TakÄ±m olarak psikolojiniz nasÄ±l ? tedirginliÄŸiniz oluyor mu ?

Tabii olmaz olur mu ? Testler negatif Ã§Ä±ktÄ± ama ertesi gÃ¼n ne olacaÄŸÄ± belli deÄŸil. Bazen belirti de olmuyormuÅŸ. O yÃ¼zden bilemiyorsun yani. Ä°lla ki bir tedirginlik oluyor ama futbol Ã¶yle bir ÅŸey ki o sahaya Ã§Ä±kÄ±nca her ÅŸeyi unutuyorsun. BÃ¼tÃ¼n dertlerini unutup sadece o sahaya konsantre oluyorsun. Ama genel anlamda bir tedirginlik var gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor diyebilirim.

Ä°dmanlarda temas etmiyor musunuz ?

Ä°lk baÅŸta Ã¶yleydi ama ÅŸimdi 12 Haziran netleÅŸtiÄŸi iÃ§in artÄ±k yavaÅŸ yavaÅŸ tempo kazanmak zorundayÄ±z. Ã‡ift idman yapÄ±yoruz. Sahaya Ã§Ä±kÄ±nca ama dediÄŸim gibi temassÄ±z olmuyor pek. Mecbur temas oluyor bazen.

12 Haziranâ€™da baÅŸlÄ±yoruz lige. Sence bir ÅŸeyler deÄŸiÅŸecek mi SÃ¼per Ligâ€™de ?

Olabilir. Åžimdi herkes sezona yeniden baÅŸlayacak gibi olacak aslÄ±nda. O yÃ¼zden ister istemez bazÄ± sÃ¼rprizler olabilir. Mesela Denizlispor sezon baÅŸÄ± Ã§ok iyi baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°lk haftalarda Ã§ok iyi gÃ¶tÃ¼rdÃ¼, sonra dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§ti. Åžimdi bilemiyoruz belki alt sÄ±ralardaki takÄ±mlar Ã§ok iyi baÅŸlayabilir. Åžampiyonluk iÃ§in de farklÄ± senaryolar olabilir. AÃ§Ä±kÃ§asÄ± merakla bekliyoruz. SakatlÄ±k olmasÄ±n da Ã§Ã¼nkÃ¼ uzun bir ara oldu.

GÃ¶ztepeâ€™de nasÄ±l hissediyorsun kendini ?

Burada Ã§ok mutluyum. Ä°zmirâ€™de yaÅŸamaktan Ã§ok mutluyum. BurayÄ± Ã§ok sevdik ailece. GerÃ§ekten Ã§ok gÃ¼zel bir ÅŸehir. Ama tabii ilerleyen sÃ¼reÃ§te bakalÄ±m burada olabilecek miyiz olamayacak mÄ±yÄ±z onu bekliyorum. Genel anlamda GÃ¶ztepeâ€™de oynadÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in mutluyum.

GÃ¶ztepe senin iÃ§in ne ifade ediyor ?

GÃ¶ztepeâ€™nin bÃ¼yÃ¼k bir camia olduÄŸunu biliyordum zaten. Bunu iÃ§ine girince Ã§ok daha iyi anlÄ±yorsun zaten. Ã–zellikle taraftarÄ± inanÄ±lmaz. Uzun zamandÄ±r bÃ¶yle bÃ¼yÃ¼k taraftara oynamÄ±yordu. GerÃ§ekten onlarÄ±n Ã¶nÃ¼nde oynamaktan Ã§ok mutluyum. Ã‡ok teÅŸekkÃ¼r ederim hepsine beni Ã§ok sevdiler, saydÄ±lar. Ben de onlarÄ± Ã§ok sevdim. Burada Ã§ok mutluyum.

Yeni stadÄ±nÄ±zÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nde nasÄ±l hissettin kendini ?

Valla biz de doyamadÄ±k daha stada. Mutlaka gÃ¶rmenizi isterim. AÃ§Ä±lmadan Ã¶nce birkaÃ§ idman yapmÄ±ÅŸtÄ±k orada. Doluyken inanÄ±lmaz farklÄ±. Stat Ã§ok gÃ¼zel ama doluyken daha da gÃ¼zel. Yani arkanda bir itici gÃ¼Ã§ olduÄŸunu biliyorsun. StadÄ± yaparken emeÄŸi geÃ§en herkese Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum. GÃ¶ztepeâ€™ye yakÄ±ÅŸÄ±r bir stat olmuÅŸ.

Sezon sonu sÃ¶zleÅŸmen bitiyor. GÃ¶nlÃ¼n neyden yana kalmak istiyor musun ?

Ä°zmirâ€™de olmaktan Ã§ok mutluyum. Ailem Ã§ocuklarÄ±m burayÄ± Ã§ok sevdi. AÃ§Ä±kÃ§asÄ± ben burada kalmayÄ± isterim. Zaten satÄ±n alma opsiyonu GÃ¶ztepeâ€™de. Åžu sÃ¼reÃ§ olmasaydÄ± belki ÅŸu an netlik kazanmÄ±ÅŸ olabilirdi Ã§Ã¼nkÃ¼ geÃ§en hafta itibariyle ligler bitmiÅŸ olacaktÄ±. Benim iÅŸ netlik kazanacaktÄ± ama bÃ¶yle bir dÃ¶nem yaÅŸadÄ±k. Bu dÃ¶nemde ben de burada kalÄ±p kalmayacaÄŸÄ±mÄ± merak ediyorum. Burada olmaktan Ã§ok mutluyum. Burada kalmak isterim. BakalÄ±m baÅŸkanÄ±mÄ±z almak isterse seve seve kalÄ±rÄ±m.

Kendinde eksik gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼n bir ÅŸey var mÄ± ?

Futbol anlamÄ±nda biraz daha Ã§abuk ve hÄ±zlÄ± olabilirdim. O da Allah vergisi bir yetenek ama sonradan kazanÄ±lamÄ±yor. Genel anlamda da kendimi daha fazla geliÅŸtirmek isterdim. O yÃ¶nde biraz Ã§abalÄ±yorum ama zaman zaman oluyor zaman zaman olmuyor. En basiti yabancÄ± dil mesela. Tam baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±m korona oldu bu sefer iÅŸte yarÄ±m kaldÄ±. Kendimi biraz daha geliÅŸtirmek diyebilirim ama.

Peki kendini bir kelime ile tanÄ±mlasan ne derdin ?

Ã‡ok merhametliyim. Merhamet diyebilirim. Birine kÄ±zsam da Ã¼zsem hatta haklÄ± olsam bile onu Ã¼zdÃ¼m diye iÃ§im paramparÃ§a olur. Hatta karÅŸÄ±mdakinden daha Ã§ok Ã¼zÃ¼lÃ¼rÃ¼m.

SÃ¼per Ligâ€™de en beÄŸendiÄŸin kaleci, defans, orta saha ve forvet kim ?

Kaleci : UÄŸurcan Ã‡akÄ±r

Defans : Epureanu

Orta saha : Ä°rfan Can Kahveci

Forvet : Burak YÄ±lmaz

Birlikte oynamaktan en keyif aldÄ±ÄŸÄ±n futbolcu kimdi ?

Emre BelÃ¶zoÄŸlu. Emre aÄŸabey, Arda aÄŸabey. GelmiÅŸ geÃ§miÅŸ en iyileri zaten bize laf dÃ¼ÅŸmez zaten TÃ¼rk futboluna katkÄ±larÄ± ortada. Ä°kisini de sÃ¶yleyebilirim keyif alarak oynadÄ±ÄŸÄ±m.

En unutmadÄ±ÄŸÄ±n golÃ¼n hangisiydi ?

Trabzondayken Mersinâ€™e attÄ±ÄŸÄ±m gol vardÄ±. O Ã§ok gÃ¼zeldi. Genelde onu sÃ¶ylerim ama benim en unutmadÄ±klarÄ±mdan 20 yaÅŸÄ±ndayken Bursasporâ€™a attÄ±ÄŸÄ±m bir gol vardÄ±. Onu da sÃ¶yleyebilirim.

GeÃ§miÅŸte gitsen deÄŸiÅŸtirmek istediÄŸin bir an olur muydu ?

Ã‡ok ÅŸÃ¼kÃ¼r keÅŸke dediÄŸim Ã§ok fazla bir ÅŸeyim olmadÄ±. Ã‡ok da duygusal konuÅŸmak istemem ama babamÄ± ben erken kaybettim 15 yaÅŸÄ±ndaydÄ±m. Ã–yle bir imkanÄ±mÄ±z olsa babamÄ±n bu zamanlarÄ±mÄ± gÃ¶rmesini isterdim.

Samet Aybabaâ€™nÄ±n sendeki yeri nedir ?

Samet hocanÄ±n yeri bende ayrÄ±dÄ±r. Beni 17 yaÅŸÄ±ndayken A takÄ±ma aldÄ± ve daha alÄ±ÅŸmadan beni 10 gÃ¼n sonra ilk 11 oynattÄ± ve her zaman arkamda durdu. Buralara gelmemdeki en bÃ¼yÃ¼k etkenlerden birisidir Samet hoca. O yÃ¼zden her zaman yeri ayrÄ±dÄ±r. O da beni Ã§ok sever. Ben de onu Ã§ok severim.

Karantinada 3 futbolcu ile kalsan bu isimler kim olurdu ?

MuÄŸdat Ã‡elik , Aykut Ã‡eviker ve Muhammet Demir.

Gelen olumlu ve ya olumsuz yorumlardan etkileniyor musun ?

Ben Ã§ok okumamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Bizler alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in bizi Ã§ok etkilemiyor. Bazen gÃ¼lÃ¼p geÃ§iyoruz ama ÅŸÃ¶yle sonuÃ§ta bizlerin de ailesi olduÄŸu iÃ§in ben okumuyorum ama aÄŸabeyim okuyor, annem okuyor. Onlar Ã¼zÃ¼lÃ¼yor bu sefer. Onlar iÃ§in Ã¼zÃ¼lÃ¼yorum yoksa ben alÄ±ÅŸtÄ±m. Bizler de robot deÄŸil insanÄ±z herkes sahaya Ã§Ä±kÄ±nca iyi oynamak istiyor, bazen gÃ¼nÃ¼nde olmuyorsun ama.

FenerbahÃ§eâ€™yi sÃ¼rekli yendiÄŸiniz bir dÃ¶nemde kadrodaydÄ±n. O sÃ¼re zarfÄ±ndaki motivasyonun nasÄ±ldÄ± ?

O sene TÃ¼rkiye KupasÄ±â€™nÄ± kazandÄ±k. Manisaâ€™da oynadÄ±k FenerbahÃ§e ile yendik. Ä°stanbulâ€™da KadÄ±kÃ¶yâ€™de oynadÄ±k yine yendik. En sonunda DiyarbakÄ±râ€™da oynadÄ±k orada da yendik. 3â€™te 3 yaptÄ±k yani. Ã‡ok keyifliydi yani sonuÃ§ta FenerbahÃ§e bÃ¼yÃ¼k kulÃ¼p sonuÃ§ta ama Akhisar ile oynuyorsun ve onlarla oynadÄ±ÄŸÄ±n iÃ§in daha farklÄ± hazÄ±rlanÄ±yorsun. Daha konsantre oluyorsun. O yÃ¼zden gÃ¼zeldi bizim iÃ§in ama ne gÃ¼zeli TÃ¼rkiye KupasÄ±â€™nÄ± kazanmaktÄ±. Keyifliydi bizim iÃ§in. Bizden Ã§ektiler biraz o dÃ¶nem.

Seyircisiz oynamak nasÄ±l etkileyecek takÄ±mlarÄ± ?

Futbol taraftar olunca Ã§ok keyifli oluyor. Onlar olmayÄ±nca halÄ± saha maÃ§Ä± gibi oluyor Ã§ok fazla konsantre olamÄ±yorsun. Ä°nÅŸallah en kÄ±sa sÃ¼rede tekrar buluÅŸacaÄŸÄ±z onlar olmadan olmaz.

Okan Buruk ile ilgili neler dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsun ?

Okan hoca Ã§ok sevdiÄŸim ve Ã§ok saydÄ±ÄŸÄ±m bir insan. Ã–ncelikle Ã§ok kaliteli bir insan yani hocalÄ±ÄŸÄ±ndan ziyade, gerÃ§ekten insanlÄ±ÄŸÄ± inanÄ±lmaz. Hem mÃ¼tevazi hem Ã§ok saygÄ±lÄ± birisi. Ä°nÅŸallah yolu aÃ§Ä±k olur. 1.5 sezon Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m onunla. BaÅŸakÅŸehirâ€™den ayrÄ±lÄ±rken biraz yani takÄ±mda kalabilirdim ama Ã¶yle gerekti. Okan hocanÄ±n geldiÄŸi kÄ±sa 1 ayda ama olsun bizim kalbimizde Okan hoca her zaman ondan yana bir sÄ±kÄ±ntÄ± yok yani. DediÄŸim gibi benim iÃ§in Ã§ok deÄŸerli bir insan.

En unutamadÄ±ÄŸÄ±n anÄ± hangisi ?

Akhisarâ€™da TÃ¼rkiye KupasÄ±â€™nÄ± aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± unutmam. Kimse bizi favori gÃ¶rmÃ¼yordu FenerbahÃ§e karÅŸÄ±sÄ±nda. Hem kupayÄ± aldÄ±k hem ismimizi tarihe yazdÄ±rdÄ±k. O anÄ±yÄ± hiÃ§ unutamam.

Futbolcu olmasan hangi mesleÄŸi yapardÄ±n ?

Bilgisayar mÃ¼hendisi olabilirdim bilgisayarla uÄŸraÅŸmayÄ± Ã§ok severdim.

Futbolu bÄ±raktÄ±ktan sonra ne yapmak istiyorsun ?

UÃ§akla ilgili biraz sÄ±kÄ±ntÄ±m var. Onu atlatÄ±rsam eÄŸer hoca olmak istiyorum. Futbolun iÃ§inde kalmak istiyorum. 2 haftada 1 binmek zorundayÄ±m tabii. SÃ¼rekli hava durumuna bakÄ±yorum. Mecbur olmadÄ±kÃ§a binmemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Futbolun iÃ§inde olduÄŸumuz iÃ§in binmek zorundayÄ±z. 11 sezon geÃ§ti valla. Sporcu olduÄŸum iÃ§in ilaÃ§ta alamÄ±yorum. Hoca olabilirsem belki Ã¶yle idare edebilirim.





