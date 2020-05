Soner AydoÄŸdu: FenerbahÃ§e bizden Ã§ekti biraz

Skorer instagram yayınındaNergis Aşkın'ın sorularını yanıtlayan Göztepe'nin yıldız oyuncusu Soner Aydoğdu'nun açıklamaları şu şekilde;

Öncelikle evde günlerin nasıl geçti ?

"Açıkçası yoğun geçti diyebilirim. İki tane kızım var, onlar olduğu için ikisi ile vakit geçirdim. Onlar da alışkın değildi 7/24 babalarını evde görmeye. Onlar için iyi oldu. Zaman zaman sıkıldık, zaman zaman eğlendik. Bir şekilde vakit geçirdik. Etkinlikler yaptık. Bazen mutfağa girdim ve kızlarıma yemek yaptım, yapabildiğim kadar. Sıkıldık tabii ki biraz ama açıkçası sıkıldık demek istemiyorum çünkü sonuçta sağlığımız yerindeydi. Dışarı çıkması gereken insanlar vardı bu dönemde. Bizler evde geçirdik o yüzden şanslıydık biraz açıkçası."

Artık döndünüz yeşil sahaya. Nasıl hissetin kendini özlemiş misin ? geri dönüşün nasıl oldu ?

Tabii ki futbolu çok özlemişiz. Çim sahayı, futbol topunu, arkadaşlarımızı çok özlemişiz. 2-3 hafta oldu biz başlayalı sanırım. İlk başta beşerli gruplar halinde başladık. Bu hafta takım haliyle top başı yaptık diyebilirim. Şu an gayet keyifli çünkü dediğim gibi çok özlemişiz. Herkesin yüzü gülüyor, keyifler yerinde. İnşallah böyle kazasız belasız devam etmek istiyoruz.

Geri döndünüz ama evde sonuçta ne kadar yeterli çalışabilmiştiniz. Bu yüzden herhangi bir eksiklik var mı fizik olarak sende, hissediyor musun öyle bir durum ?

Kendim için konuşuyorum lig bittiği gibi biz off sezonda hemen halı saha maçlarına başlıyoruz. Ankara’da bir halı saha ekibimiz var. 2-3 gün sonra halı sahaya başlıyorum. Yani genelde hep aktif geçiriyorum. Ama bu dönemde maalesef evde kalmak zorundaydık. Bize ev programı gönderiyorlardı ama o biraz daha sağlıklı yaşam içindi bence. Bizim sonuçta profesyonel anlamda koşmamız ve sürekli aktif olmamız lazım. Hocalarımızın gönderdiği programları uyguladık. Kendi açımdan bir nebze iyi oldu ama ufak tefek ağrılarım vardı. Onları en azından geçirmiş oldum tamamen sıfırladım. O şekilde başlamıştım oldum tekrar. Bir yandan benim için iyi oldu yani.

Takım olarak psikolojiniz nasıl ? tedirginliğiniz oluyor mu ?

Tabii olmaz olur mu ? Testler negatif çıktı ama ertesi gün ne olacağı belli değil. Bazen belirti de olmuyormuş. O yüzden bilemiyorsun yani. İlla ki bir tedirginlik oluyor ama futbol öyle bir şey ki o sahaya çıkınca her şeyi unutuyorsun. Bütün dertlerini unutup sadece o sahaya konsantre oluyorsun. Ama genel anlamda bir tedirginlik var görülüyor diyebilirim.

İdmanlarda temas etmiyor musunuz ?

İlk başta öyleydi ama şimdi 12 Haziran netleştiği için artık yavaş yavaş tempo kazanmak zorundayız. Çift idman yapıyoruz. Sahaya çıkınca ama dediğim gibi temassız olmuyor pek. Mecbur temas oluyor bazen.

12 Haziran’da başlıyoruz lige. Sence bir şeyler değişecek mi Süper Lig’de ?

Olabilir. Şimdi herkes sezona yeniden başlayacak gibi olacak aslında. O yüzden ister istemez bazı sürprizler olabilir. Mesela Denizlispor sezon başı çok iyi başlamıştı. İlk haftalarda çok iyi götürdü, sonra düşüşe geçti. Şimdi bilemiyoruz belki alt sıralardaki takımlar çok iyi başlayabilir. Şampiyonluk için de farklı senaryolar olabilir. Açıkçası merakla bekliyoruz. Sakatlık olmasın da çünkü uzun bir ara oldu.

Göztepe’de nasıl hissediyorsun kendini ?

Burada çok mutluyum. İzmir’de yaşamaktan çok mutluyum. Burayı çok sevdik ailece. Gerçekten çok güzel bir şehir. Ama tabii ilerleyen süreçte bakalım burada olabilecek miyiz olamayacak mıyız onu bekliyorum. Genel anlamda Göztepe’de oynadığım için mutluyum.

Göztepe senin için ne ifade ediyor ?

Göztepe’nin büyük bir camia olduğunu biliyordum zaten. Bunu içine girince çok daha iyi anlıyorsun zaten. Özellikle taraftarı inanılmaz. Uzun zamandır böyle büyük taraftara oynamıyordu. Gerçekten onların önünde oynamaktan çok mutluyum. Çok teşekkür ederim hepsine beni çok sevdiler, saydılar. Ben de onları çok sevdim. Burada çok mutluyum.

Yeni stadınızı gördüğünde nasıl hissettin kendini ?

Valla biz de doyamadık daha stada. Mutlaka görmenizi isterim. Açılmadan önce birkaç idman yapmıştık orada. Doluyken inanılmaz farklı. Stat çok güzel ama doluyken daha da güzel. Yani arkanda bir itici güç olduğunu biliyorsun. Stadı yaparken emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Göztepe’ye yakışır bir stat olmuş.

Sezon sonu sözleşmen bitiyor. Gönlün neyden yana kalmak istiyor musun ?

İzmir’de olmaktan çok mutluyum. Ailem çocuklarım burayı çok sevdi. Açıkçası ben burada kalmayı isterim. Zaten satın alma opsiyonu Göztepe’de. Şu süreç olmasaydı belki şu an netlik kazanmış olabilirdi çünkü geçen hafta itibariyle ligler bitmiş olacaktı. Benim iş netlik kazanacaktı ama böyle bir dönem yaşadık. Bu dönemde ben de burada kalıp kalmayacağımı merak ediyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Burada kalmak isterim. Bakalım başkanımız almak isterse seve seve kalırım.

Kendinde eksik gördüğün bir şey var mı ?

Futbol anlamında biraz daha çabuk ve hızlı olabilirdim. O da Allah vergisi bir yetenek ama sonradan kazanılamıyor. Genel anlamda da kendimi daha fazla geliştirmek isterdim. O yönde biraz çabalıyorum ama zaman zaman oluyor zaman zaman olmuyor. En basiti yabancı dil mesela. Tam başlamıştım korona oldu bu sefer işte yarım kaldı. Kendimi biraz daha geliştirmek diyebilirim ama.

Peki kendini bir kelime ile tanımlasan ne derdin ?

Çok merhametliyim. Merhamet diyebilirim. Birine kızsam da üzsem hatta haklı olsam bile onu üzdüm diye içim paramparça olur. Hatta karşımdakinden daha çok üzülürüm.

Süper Lig’de en beğendiğin kaleci, defans, orta saha ve forvet kim ?

Kaleci : Uğurcan Çakır

Defans : Epureanu

Orta saha : İrfan Can Kahveci

Forvet : Burak Yılmaz

Birlikte oynamaktan en keyif aldığın futbolcu kimdi ?

Emre Belözoğlu. Emre ağabey, Arda ağabey. Gelmiş geçmiş en iyileri zaten bize laf düşmez zaten Türk futboluna katkıları ortada. İkisini de söyleyebilirim keyif alarak oynadığım.

En unutmadığın golün hangisiydi ?

Trabzondayken Mersin’e attığım gol vardı. O çok güzeldi. Genelde onu söylerim ama benim en unutmadıklarımdan 20 yaşındayken Bursaspor’a attığım bir gol vardı. Onu da söyleyebilirim.

Geçmişte gitsen değiştirmek istediğin bir an olur muydu ?

Çok şükür keşke dediğim çok fazla bir şeyim olmadı. Çok da duygusal konuşmak istemem ama babamı ben erken kaybettim 15 yaşındaydım. Öyle bir imkanımız olsa babamın bu zamanlarımı görmesini isterdim.

Samet Aybaba’nın sendeki yeri nedir ?

Samet hocanın yeri bende ayrıdır. Beni 17 yaşındayken A takıma aldı ve daha alışmadan beni 10 gün sonra ilk 11 oynattı ve her zaman arkamda durdu. Buralara gelmemdeki en büyük etkenlerden birisidir Samet hoca. O yüzden her zaman yeri ayrıdır. O da beni çok sever. Ben de onu çok severim.

Karantinada 3 futbolcu ile kalsan bu isimler kim olurdu ?

Muğdat Çelik , Aykut Çeviker ve Muhammet Demir.

Gelen olumlu ve ya olumsuz yorumlardan etkileniyor musun ?

Ben çok okumamaya çalışıyorum. Bizler alıştığımız için bizi çok etkilemiyor. Bazen gülüp geçiyoruz ama şöyle sonuçta bizlerin de ailesi olduğu için ben okumuyorum ama ağabeyim okuyor, annem okuyor. Onlar üzülüyor bu sefer. Onlar için üzülüyorum yoksa ben alıştım. Bizler de robot değil insanız herkes sahaya çıkınca iyi oynamak istiyor, bazen gününde olmuyorsun ama.

Fenerbahçe’yi sürekli yendiğiniz bir dönemde kadrodaydın. O süre zarfındaki motivasyonun nasıldı ?

O sene Türkiye Kupası’nı kazandık. Manisa’da oynadık Fenerbahçe ile yendik. İstanbul’da Kadıköy’de oynadık yine yendik. En sonunda Diyarbakır’da oynadık orada da yendik. 3’te 3 yaptık yani. Çok keyifliydi yani sonuçta Fenerbahçe büyük kulüp sonuçta ama Akhisar ile oynuyorsun ve onlarla oynadığın için daha farklı hazırlanıyorsun. Daha konsantre oluyorsun. O yüzden güzeldi bizim için ama ne güzeli Türkiye Kupası’nı kazanmaktı. Keyifliydi bizim için. Bizden çektiler biraz o dönem.

Seyircisiz oynamak nasıl etkileyecek takımları ?

Futbol taraftar olunca çok keyifli oluyor. Onlar olmayınca halı saha maçı gibi oluyor çok fazla konsantre olamıyorsun. İnşallah en kısa sürede tekrar buluşacağız onlar olmadan olmaz.

Okan Buruk ile ilgili neler düşünüyorsun ?

Okan hoca çok sevdiğim ve çok saydığım bir insan. Öncelikle çok kaliteli bir insan yani hocalığından ziyade, gerçekten insanlığı inanılmaz. Hem mütevazi hem çok saygılı birisi. İnşallah yolu açık olur. 1.5 sezon çalıştım onunla. Başakşehir’den ayrılırken biraz yani takımda kalabilirdim ama öyle gerekti. Okan hocanın geldiği kısa 1 ayda ama olsun bizim kalbimizde Okan hoca her zaman ondan yana bir sıkıntı yok yani. Dediğim gibi benim için çok değerli bir insan.

En unutamadığın anı hangisi ?

Akhisar’da Türkiye Kupası’nı aldığımızı unutmam. Kimse bizi favori görmüyordu Fenerbahçe karşısında. Hem kupayı aldık hem ismimizi tarihe yazdırdık. O anıyı hiç unutamam.

Futbolcu olmasan hangi mesleği yapardın ?

Bilgisayar mühendisi olabilirdim bilgisayarla uğraşmayı çok severdim.

Futbolu bıraktıktan sonra ne yapmak istiyorsun ?

Uçakla ilgili biraz sıkıntım var. Onu atlatırsam eğer hoca olmak istiyorum. Futbolun içinde kalmak istiyorum. 2 haftada 1 binmek zorundayım tabii. Sürekli hava durumuna bakıyorum. Mecbur olmadıkça binmemeye çalışıyorum. Futbolun içinde olduğumuz için binmek zorundayız. 11 sezon geçti valla. Sporcu olduğum için ilaçta alamıyorum. Hoca olabilirsem belki öyle idare edebilirim.