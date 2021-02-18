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18.02.2021 - 13:47 | | AA

Sorgun Belediyespor'da Murat Palavar sezonu kapattı

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor'da, orta oyuncusu Murat Palavar'ın sezonu kapattığı duyuruldu.

Sorgun Belediyespor'da Murat Palavar sezonu kapattı
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Kulüp başkanı Ergin Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Murat Palavar'ın antrenmanda sakatlanmasının kendilerini çok üzdüğünü ve takımı olumsuz etkilediğini belirtti.

Gül, sezon başından bu yana başarılı bir performans sergileyen Murat Palavar'ın kalan bölümde oynayamayacağını ifade ederek, "Oyuncumuz antrenmanda sol diz ön çapraz bağlarından bir sakatlık yaşadı. Kendisini Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı öncesi Ankara'ya gönderdik. Yapılan kontrollerinin ardından başarılı bir ameliyat geçirdi ancak sezonu kapattı. Biz kendisine geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyoruz." şeklinde konuştu.

Normal sezonun bitimine iki hafta kaldığını hatırlatan Gül, "Her ne şartta olursa olsun Arhavi Voleybol ve Altekma maçlarını kazanıp, ligi galibiyetle bitirmek istiyoruz. Murat Palavar'ın yerine oynayacak arkadaşlarımız onun yokluğunu aratmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Sorgun Belediyesporda Murat Palavar sezonu kapattı

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