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03.04.2020 - 08:44 | | SABAH

Sörloth'tan transfer sözleri: Trabzonspor'a sözüm var

Bu ifadeler Alexander Sörloth’a ait... Ülkesinde bir televizyon programına konuşan ‘Kuzeyin Kralı’, “Real Madrid, yer yüzünün en büyük takımlarından biri. Bayern de öyle. Oynamak istemiyorum dersem kimse bana inanmaz. Ama benim Trabzonspor’a verilmiş bir sözüm var. Transferde de önce onların ikna edilmesi gerekiyor” dedi

Bordo-Mavili formayla kariyerinin en iyi günlerini geçiren, attığı 25 golle tüm Avrupa’nın dikkatini çeken Sörloth’un adı, transferde dev kulüplerle anılıyor.

Real Madrid, Bayern Münih, Milan, Napoli bunlardan sadece bazıları. Sörloth konusunda dış basın haber yaptıkça, Norveçli yıldız ülkesinde de gündem oluyor. Son olarak TV2’nin konuğu olan Sörloth, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Real ve Bayern iddialarının sorulduğu 24 yaşındaki yıldız, “Real Madrid yer yüzünün en büyük kulüplerinden biri. Oynamak istemiyorum dersem kimse inanmaz. Her oyuncu gibi elbette çok isterim. Ama benim Trabzonspor’a verilmiş bir sözüm var. Zaten onlarla anlaşmadan Real Madrid veya bir başka kulübe gidemem. Bayern Münih de etkileyici bir kulüp. Lewandowski ile kıyaslamaları bir onur. Ama önce Trabzonspor’un ikna edilmesi gerekiyor” dedi.

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‘Bu takımı çok seviyorum’

Sörloth şöyle devam etti: Beni seven, bana saygı duyan, benim de çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir takımdayım. Trabzonspor’un sezon başında Premier Lig ekibi Crystal Palace’tan 2 yıllığına kiraladığı Sörloth’un 6 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu Bordo-Mavililer’de. Yönetim bu maddeyi kullanıp, Sörloth’u istediği rakama satabilir.

Sörlothtan transfer sözleri: Trabzonspora sözüm var

Sörlothtan transfer sözleri: Trabzonspora sözüm var

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