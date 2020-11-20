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20.11.2020 - 17:55 |

Şota Arveladze'nin takımı Özbekistan'da şampiyon oldu!

Trabzonspor'ın eski futbolcusu ve teknik direktörü Şota Arveladze, Özbekistan ekiplerinden Pakhtakor takımıyla şampiyonluğunu ilan etti. Şota şampiyonluk sonrası "Bence sadece Pakhtakor'un destekçileri değil, tüm Özbekler ekibimizle gurur duymalı." dedi.

Şota Arveladze'nin takımı Özbekistan'da şampiyon oldu!
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Trabzonspor'un efsane futbolcusu Şota Arveladze, Özbekistan ekiplerinden Pakhtakor takımıyla şampiyonluğunu ilan etti.

Pakhtakor bugün kendi sahasında konuk ettiği Kokand 1912 takımını 2-1 mağlup etti ve topladığı 59 puanla en yakın rakibine 13 puan fark atarak Özbekistan liginde şampiyonluğunu ilan etti.

Şota Arveladze, Trabzonspor'da Eddie Newton ile yolların ayrılması sonrası bordo mavili takımın gündemine gelmiş fakat tecrübeli teknik adam şampiyonluk yolunda olduğu gerekçesiyle teklife olumlu bakmamıştı.

Şota'dan şampiyonluk sonrası açıklama

Şampiyonluk sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Şota Arveladze açıklamalarında ''Üst üste ikinci kez Özbekistan Şampiyonuyuz! Her zaman yanımda oldukları için bu ekibe de teşekkür ederim. Yeteneklerimize inandığınız için desteğiniz için teşekkür ederiz. Bence sadece Pakhtakor'un destekçileri değil, tüm Özbekler ekibimizle gurur duymalı. Pakhtakor şampiyonadaki en eksiksiz takım oldu. Ekibimle gurur duyuyorum'' ifadelerine yer verdi.

Şota Arveladzenin takımı Özbekistanda şampiyon oldu

Şota Arveladzenin takımı Özbekistanda şampiyon oldu

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