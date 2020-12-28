Şota, Özbekistan Süper Ligi'nin en iyi teknik direktörü seçildi

Özbekistan Futbol Federasyonu ve Profesyonel Futbol Ligi tarafından düzenlenen anketle, 2020 yılının en iyi futbolcu ve teknik adamları belirlendi.

Profesyonel futbol külüplerinin teknik direktörleri ve takım kaptanları arasında düzenlenen anketin ardından belirlenen listeye göre, ülkenin en köklü kulübü olan Pakhtakor'a bu sezonda Süper Lig şampiyonluğu ve Özbekistan Kupası'nı kazandıran Gürcü teknik adam Şota Arveladze, ikinci kez Süper Lig'in en iyi teknik adamı seçildi.

Pakhtakor'da forma giyen Celaleddin Maşaripov da ligin en iyi futbolcusu ödülüne layık görülürken, Pakhtakor'un forvet oyuncusu Dragan Çeran ise 20 golle Özbekistan Süper Ligi'nde en çok gol atan futbolcu oldu.

Geçen sezonda da Pakhtakor'a Süper Lig şampiyonluğu, Özbekistan Kupası ve Lig Kupası kazandıran Arveladze, Özbekistan Süper Ligi'nin en iyi teknik adamı seçilmişti.

Teknik adamlık kariyerinde daha önce Kayserispor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Maccabi Tel Aviv'i çalıştıran Şota Arveladze, 2017'nin haziran ayında Pakhtakor'un başına geçmişti.

Pakhtakor ile sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek Gürcü teknik direktör, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımlamıştı.