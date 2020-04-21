Spor camiasından Kaan Öztürk için başsağlığı mesajları

Türkiye Futbol Federasyon

TFF'den yapılan açıklamada, "Eskişehirspor 19 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen Kaan Öztürk'ün geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Genç yaşta vefat eden merhum Kaan Öztürk'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü

Gençlerbirliği Kulübü ve MKE Ankaragücü Kulübü, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'un 20 yaşındaki futbolcusu Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Eskişehirspor'un genç futbolcusu Kaan Öztürk'ün geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kaan Öztürk’e Allah'tan rahmet, ailesine ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

MKE Ankaragücü'nden yapılan açıklamada da kazanın büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Merhuma Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Fenerbahçe

Fenerbahçe Kulübü, Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında vefat eden Eskişehirsporlu futbolcu Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Eskişehirspor'un genç futbolcusu Kaan Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Eskişehirspor camiasına baş sağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Eskişehirspor'un 20 yaşındaki futbolcusu Kaan Öztürk, Kütahya yolu basma kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza geçirmiş, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılmış ancak hastanede yaşamını yitirmişti.

Beşiktaş

Beşiktaş Kulübü, Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında vefat eden Eskişehirsporlu futbolcu Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, şu görüşlere yer verildi:

"Eskişehirspor'un genç futbolcusu Kaan Öztürk'ün trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı dileriz."

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Eskişehirspor'un 20 yaşındaki futbolcusu Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Eskişehirspor'un genç futbolcusu Kaan Öztürk'ün trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere, yakınlarına ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray

Galatasaray Kulübü, Eskişehirsporlu futbolcu Kaan Öztürk'ün trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Eskişehirspor Kulübünün genç futbolcusu Kaan Öztürk'ün geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.