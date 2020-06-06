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06.06.2020 - 00:18 | | AA

Spor camiasÄ±ndan Malatya'daki deprem için geçmiÅŸ olsun mesajlarÄ±

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu, TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonu ve SÃ¼per Lig'de yer alan kulÃ¼pler Malatya'nÄ±n PÃ¼tÃ¼rge ilÃ§esinde meydana gelen 5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki deprem iÃ§in geÃ§miÅŸ olsun mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.Â

Spor camiasÄ±ndan Malatya'daki deprem için geçmiÅŸ olsun mesajlarÄ±
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TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF), TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Galatasaray, FenerbahÃ§e, Trabzonspor ve Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir Futbol KulÃ¼bÃ¼ ile SÃ¼per Lig'de yer alan diÄŸer kulÃ¼pler Malatya'nÄ±n PÃ¼tÃ¼rge ilÃ§esinde meydana gelen 5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki deprem iÃ§in geÃ§miÅŸ olsun mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.Â 

TFF'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Malatyaâ€™nÄ±n PÃ¼tÃ¼rge ilÃ§esinde meydana gelen ve Ã§evre illerde de hissedilen depremin can ve mal kaybÄ±na yol aÃ§mamasÄ±nÄ± diliyor, sarsÄ±ntÄ±dan etkilenen tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za geÃ§miÅŸ olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.Â 

TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonunun Twitter'dan yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajda, "Malatya'da meydana gelen ve Ã§evre illerde de hissedilen depremin ardÄ±ndan can ve mal kaybÄ± yaÅŸanmamasÄ±nÄ± umuyor, depremden etkilenen tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za geÃ§miÅŸ olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.Â 

Galatasaray KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n sosyal medya hesaplarÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda, "Malatya'nÄ±n PÃ¼tÃ¼rge ilÃ§esi yakÄ±nlarÄ±nda meydana gelen ve Ã§evre illerde de hissedilen depremin can ve mal kaybÄ±na sebep olmamasÄ±nÄ± diliyor, sarsÄ±ntÄ±dan etkilenen tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za geÃ§miÅŸ olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.Â 

FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n Twitter'dan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajda, "Malatyaâ€™da meydana gelen ve Ã§evre illerde de hissedilen deprem sonrasÄ± can ve mal kaybÄ±nÄ±n olmamasÄ±nÄ± temenni ediyor; tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za geÃ§miÅŸ olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.Â 

Trabzonspor ise "Malatyaâ€™nÄ±n PÃ¼tÃ¼rge ilÃ§esinde meydana gelen ve Ã§evre illerde de hissedilen depremden etkilenen tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za geÃ§miÅŸ olsun dileklerimizi iletiyoruz." paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±.Â 

Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir Futbol KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n Twitter hesabÄ±ndan yayÄ±mlanan mesajda, ÅŸunlar kaydedildi:Â 

"Malatya'nÄ±n PÃ¼tÃ¼rge ilÃ§esinde meydana gelen depremin can ve mal kaybÄ±na sebebiyet vermemesini dileyerek, sarsÄ±ntÄ±dan etkilenen tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za geÃ§miÅŸ olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Â Ã–te yandan SÃ¼per Lig'de yer alan diÄŸer kulÃ¼pler de depremden etkilenenler iÃ§in geÃ§miÅŸ olsun mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.

Spor camiasÄ±ndan Malatyadaki deprem iÃ§in geÃ§miÅŸ olsun mesajlarÄ±

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