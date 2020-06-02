Spor camiasından Siirt'teki kazada şehit olan askerlerimiz için taziye mesajları

TFF'den şehitler için taziye mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

TFF'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Siirt'in Pervari ilçesinde askerlerimizi taşıyan zırhlı aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

TBF'den Siirt'te şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

TBF'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Siirt'in Pervari ilçesinde nöbet değişimi esnasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan iki askerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz." denildi.

Fenerbahçe Kulübünden Siirt'te şehit olan askerler için taziye mesajı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Siirt’in Pervari ilçesinde askerlerimizi taşıyan zırhlı aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz." denildi.

MKE Ankaragücü'nden Siirt'te şehit olan askerler için taziye mesajı

MKE Ankaragücü Kulübü, Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Siirt’in Pervari ilçesinde askerlerimizi taşıyan zırhlı aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu şehit olan iki askerimize Allah’tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." denildi.

Gençlerbirliği'nden Siirt'te şehit olan askerler için taziye mesajı

Gençlerbirliği, Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Siirt’in Pervari ilçesinde askerleri taşıyan zırhlı aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz." denildi.

Kayserispor'dan Siirt'te şehit olan askerler için taziye mesajı

Kayserispor Kulübü, Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Siirt'in Pervari ilçesinde geçirdikleri kaza sonucu şehit olan 2 askerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize de acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağolsun." denildi.