Spor dünyasında "koronavirüs" iptalleri sürüyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin açıklanmasının ardından, spor organizasyonları ile ilgili bilgilendirme yaptı. Bakan Kasapoğlu, "Liglerin ertelenmesi, maçların seyircisiz oynanması gibi şu an gündemimizde var olan bir durum yok. Onlar da planlandığı gibi devam edecek. Yarın Kopenhag maçı var Başakşehir'in, hafta sonu maçlar oynanacak" dedi.

VOLEYBOLDA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL ETABI YENİDEN ERTELENDİ

Eczacıbaşı VitrA'nın 18-19 Mart tarihlerinde, İtalya'nın Savino Del Bene Scandicci takımıyla Slovenya'da oynayacağı CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final etabı, koronavirüs salgını nedeniyle tekrar ertelendi.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun (CEV) aldığı karara göre; Eczacıbaşı VitrA'nın 18-19 Mart tarihlerinde, İtalya'nın Savino Del Bene Scandicci takımıyla Slovenya'da oynaması planlanan CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final etabı, yeniden ertelendi. CEV'den yapılan açıklamada; İtalyan hükümeti ve İtalya Olimpik Komitesi'nin de yakın zamanda koronavirüs salgınına karşı önlemleri dikkate alınarak, İtalyan takımlarının bulunduğu herhangi bir Avrupa kupası maçının ileri bir tarihe alındığı belirtildi.

FORMULA E'NİN ENDONEZYA AYAĞI ERTELENDİ

Elektrikli otomobillerin yarıştığı Formula E Şampiyonası'nın 2020 takviminde yer alan Cakarta E-Prix'inin de koronavirüs nedeniyle ertelendiği açıklandı.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenmesi planlanan yarış, artan sağlık endişeleri yüzünden 6 Haziran'da düzenlenemeyecek.

Salgın yüzünden 21 Mart'taki Çin ve 4 Nisan'daki İtalya ayakları da ertelenmişti.

DİYARBAKIR SUR YARI MARATONU İPTAL

Ayrıca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye Atletizm Federasyonu ile ortaklaşa düzenleyeceği 23 Nisan'daki Uluslararası Diyarbakır Sur Yarı Maratonu da koronavirüs önlemleri çerçevesinde iptal edildi.

HALTERE DE ERTELEME

Öte yandan Avrupa Halter Şampiyonası da salgından dolayı 2 ay ertelendi. Uluslararası Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 13-21 Nisan tarihlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenmesi planlanan turnuva, sağlık tedbirleri doğrultusunda 13-21 Haziran'a alındı.

SPOR BAKANLIĞI'NDAN İPTAL EDİLEN ORGANİZASYONLARIN LİSTESİ

Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yaptığı bilgilendirmede "Koronavirüse Karşı Alınan Önlemler" kapsamında ertelenen yurt içi ve dışı organizasyonlar şöyle:

ATICILIK VE AVCILIK: Tabanca Fransa Grand Prix (13-18 Nisan, Fransa)

ATLETİZM: Diamond Lig (17 Nisan, Katar), Osmangazi Tarihi Kent Koşusu (12 Nisan, Türkiye-Bursa), İzmir Maratonu (12 Nisan, Türkiye-İzmir), 16. Vodafone İstanbul Yarı Maratonu (5 Nisan, Türkiye-İstanbul), Uluslararası Sur Yarı Maratonu (23 Nisan, Türkiye-Diyarbakır)

BADMİNTON: Avrupa Gençler Ranking Turnuvası (2-4 Nisan, Hırvatistan)Basketbol: 18 Yaş Altı Genç Erkekler Albert Schweitzer Turnuvası (11-18 Nisan, Almanya)

BİLARDO: Avrupa Artistik Bilardo Şampiyonası (23-26 Nisan İspanya), 3 Bant 17 ve 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası (10-13 Nisan, Belçika)

BOCCE, BOWLİNG VE DART: Avrupa Gençler Bowling Şampiyonası (4-13 Nisan, Hollanda), Avrupa Kadınlar Bocce (Volo) Şampiyonası (28 Nisan-5 Mayıs, Slovenya)

BOKS: Gençler Avrupa Şampiyonası (23 Nisan-3 Mayıs Karadağ)

BUZ HOKEYİ: 2020 IIHF Buz Hokeyi Erkekler Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu (19-25 Nisan, Lüksemburg)

CİMNASTİK: Artistik Cimnastik Uluslararası Gençler Takım Turnuvası (2-6 Nisan, Berlin), Ritmik Cimnastik Sofya Kupası Turnuvası (3-8 Nisan, Bulgaristan), Ritmik Cimnastik Dünya Kupası (14-20 Nisan, Özbekistan), Ritmik Cimnastik Prize of Yana Batyrshyna Uluslararası Turnuvası (16-20 Nisan, Azerbaycan), 1. Bükreş Açık Kupa Uluslararası Aerobik Cimnastik Müsabakası (22-27 Nisan, Romanya), Ritmik Cimnastik Ritam Cup Uluslararası Turnuvası (30 Nisan-4 Mayıs, Sırbistan)

ESKRİM: Uluslararası 14 Yaş Altı Avrupa Circuit Turnuvası (4-12 Nisan, Türkiye-Antalya), Grand Prix (24-26 Nisan, Kore)

GELİŞMEKTE OLAN SPOR DALLARI: Avrupa Kuraş Şampiyonası (2-7 Nisan, Yunanistan), Squash Avrupa Takım Şampiyonası (14-19 Nisan, Slovenya)

GÖRME ENGELLİLER: Golbol Uluslararası Turnuva ve Kamp (6-22 Nisan, Türkiye-Antalya)

GÜREŞ: Uluslararası Zafer Kupası (10-12 Nisan, Türkiye-Antalya), Dan Kolov - Nikola Petrov (9-12 Nisan, Bulgaristan), Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası (17-19 Nisan, Türkiye-Antalya)

HAVA SPORLARI: Yamaç Paraşütü Dünya Mesafe Yarışması (24 Mart-4 Nisan, Brezilya), Mercimektepe Cross Country Yamaç Paraşütü Şampiyonası (15-19 Nisan, Tokat)

KANO: Akarsu Slalom Uluslararası Turnuva (4-5 Nisan, Makedonya)

KARATE: Marmara Cup (21-21 Nisan, Türkiye-İstanbul), Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası (24-26 Nisan, Türkiye- İstanbul), Premier Lig (17-19 Nisan, İspanya)

KİCK BOKS: Avusturya Klasik 2020 Wako Dünya Kupası (24-26 Nisan, Avusturya), 5. Uluslararası Türkiye Açık Avrupa Kupası Kick Boks Turnuvası (1-5 Nisan, Türkiye-Antalya), 2020 Okyanusya Şampiyonası (17-19 Nisan, Avustralya)

KÜREK: Uluslararası Zagreb Kürek Yarışları (4-5 Nisan, Hırvatistan)

MASA TENİSİ: Belçika Açık (15-19 Nisan, Belçika)

MOTOSİKLET: Dünya Supersport Şampiyonası İspanya Yarışı (27-29 Mart, İspanya), Dünya Supersport 300 Şampiyonası İspanya Yarışı (27-29 Mart, İspanya), Dünya Superbike Şampiyonası İspanya Yarışı (27-29 Mart, İspanya), Dünya Superbike Şampiyonası Hollanda Yarışı (17-19 Nisan, Hollanda), Moto3 Dünya Şampiyonası Arjantin Yarışı (17-19 Nisan, Arjantin), İspanya Superbike Şampiyonası Jerez Yarışı (4-5 Nisan, İspanya), Dünya Supersport Şampiyonası Hollanda Yarışı (17-19 Nisan, Hollanda), Moto3 Dünya Şampiyonası ABD Yarışı (3-5 Nisan, ABD)Okçuluk: Kahraman Bagatır İlkbahar Okları (1-4 Nisan, Türkiye-Antalya), 2020 Veronica's Cup Uluslararası Okçuluk Turnuvası (23-26 Nisan, Slovenya)

OKUL SPORLARI: ISF Dünya Liseler Kros Şampiyonası (18-24 Nisan, Slovakya)

OTOMOBİL SPORLARI: Shell Helix Türkiye Ralli / Balkan/Esok Ralli Kupası (23-25 Nisan, Türkiye-Eskişehir)

ÖZEL SPORCULAR: Trisome Oyunları (31 Mart-7 Nisan, Türkiye-Antalya)

RAFTİNG: Avrupa Şampiyonası (27-30 Nisan, İtalya)

SU TOPU: U19 Avrupa Elemeleri (2-5 Nisan, Türkiye-İstanbul)

TEKVANDO: İspanya Açık Tekvando Turnuvası (21-21 Mart, İspanya)

TENİS: Alaaddin Karagöz Cup (30 Mart-5 Nisan, Türkiye-Antalya), Nurcan Sertkaya Cup (16-22 Mart, Türkiye-Antalya), Turk Nippon Cup (23-29 Mart, Türkiye-Antalya), W15 Shine Brazil Tenis Cup (16-22 Mart, Türkiye-Antalya), W15 Ahmet Ergun Cup (23-29 Mart, Türkiye-Antalya), Tennis Europe Alaaddin Karagöz Cup (30 Mart-5 Nisan, Türkiye-Antalya), W15 Antalya Tennis Organisation Cup (6-12 Nisan, Türkiye-Antalya), J3 Istanbul Soul Cup International (7-12 Nisan, Türkiye-İstanbul), M15 Antalya Tennis Organisation Cup (13-19 Nisan, Türkiye-Antalya), J3 Istanbul Soul International J3-1 (14-19 Nisan, Türkiye-İstanbul), M15 Antalya Tennis Organisation Cup (20-26 Nisan, Türkiye-Antalya), Tenis J3 Istanbul Ted ITF Junior Cup (27 Nisan-2 Mayıs, Türkiye-İstanbul), W15 Antalya Tennis Organisation Cup (27 Nisan-3 Mayıs, Türkiye-Antalya), Tennis Europe 23 April Cup (13-19 Nisan, Türkiye-Antalya), Tennis Europe Çukurova Cup (20-26 Nisan, Türkiye-Antalya)

ÜNİVERSİTE SPORLARI: Dünya Üniversite Sporları Dünya Üniversiteler Kayaklı Oryantiring Şampiyonası (23-27 Mart, Finlandiya

VOLEYBOL: FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu Kayseri Etabı (12-15 Mart, Kayseri), CEV Kar Voleybol Avrupa Şampiyonası (9-12 Nisan, Avusturya), 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası (24-26 Nisan, Hollanda), 20 Yaş altı Erkekler Avrupa Şampiyonası (30 Nisan-2 Mayıs, Romanya), 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası (30 Nisan-2 Mayıs, Finlandiya)

WUSHU: Kyukushin Avrupa Şampiyonası (26-30 Mart, Türkiye-İstanbul)

YELKEN: Gençler Avrupa Şampiyonası (5-18 Nisan, Portekiz), TECNO 293 Avrupa Şampiyonası (10-20 Nisan, Fransa), Sof Hyers Regatta (18-30 Nisan, Fransa)

YÜZME: Multination Gençler Yüzme Şampiyonası (4-5 Nisan, Yunanistan), Multination Yıldızlar Yüzme Şampiyonası (4-5 Nisan, Ukrayna)