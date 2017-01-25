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25.01.2017 - 10:35 | | AA

Spurs'ten art arda 5. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors'ı 108-106 yenen San Antonio Spurs, üst üste 5. galibiyetini aldı.

Spurs'ten art arda 5. galibiyet
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NBA'e 6 maçla devam edildi. Ligde zirve mücadelesi veren San Antonio Spurs, all-star oyuncusu Kawhi Leonard'dan yoksun çıktığı maçta, Doğu Konferansı'nın iddialı takımlarından Toronto Raptors'ı deplasmanda 108-106 mağlup etti.

Arka arkaya 5. galibiyetini alan Spurs'te LaMarcus Aldridge 21 sayı, 7 ribaunt ve kenardan oyuna giren Patty Mills 18 sayı, 3 top çalmayla oynadı.

Yenilgi serisi 4 karşılaşmaya çıkan Raptors'ta Kyle Lowry 30, Terrence Ross ise 21 sayı kaydetti.

Ersan'dan Clippers potasına 10 sayı

Philadelphia 76ers, Joel Embiid ve Jahlil Okafor'un sakatlıkları yüzünden forma giyemediği Los Angeles Clippers maçını, 121-110 kazandı.

Ev sahibi 76ers'ı galibiyete, 19 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 3 blok üreten Nerlens Noel, 16 sayı, 8 ribauntla mücadele eden Dario Saric ve 18 sayı atan Richaun Holmes taşıdı. Milli basketbolcu Ersan İlyasova ise maçı 10 sayı ve 5 ribauntla tamamladı.

Sakatlığı sebebiyle 18 Aralık'tan bu yana sahalardan uzak kalan Clippers'ın all-star forveti Blake Griffin, 12 sayı, 11 ribaunt ve 5 asistle "double double" yaptı.

Clippers'ta Jamal Crawford'ın 27, J.J. Redick'in 22 ve Austin Rivers'ın 20 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi. DeAndre Jordan da 10 sayı ve 20 ribauntluk katkıda bulundu.

NBA'e 10 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Orlando Magic-Chicago Bulls: 92-100

Philadelphia 76ers-Los Angeles Clippers: 121-110

Toronto Raptors-San Antonio Spurs: 106-108

Washington Wizards-Boston Celtics: 123-108

Denver Nuggets-Utah Jazz: 103-93

Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves: 111-112

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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