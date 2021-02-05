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HaberlerGalatasaray Haberleri St. Etienne Başkanı açıkladı! "Galatasaray Feghouli'yi satmak istiyor"
05.02.2021 - 21:05 | | Sporx

St. Etienne Başkanı açıkladı! "Galatasaray Feghouli'yi satmak istiyor"

St. Etienne Başkanı Bernard Caiazzo, Galatasaray'ın yeni transferi Mustafa Muhammed ve Feghouli hakkında açıklamalarda bulundu.

St. Etienne Başkanı açıkladı! "Galatasaray Feghouli'yi satmak istiyor"
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St. Etienne Başkanı Bernard Caiazzo, Mustafa Muhammed için Galatasaray ile girdikleri ve kaybettikleri transfer mücadelesi ile ilgili konuştu.

El Captain'a konuşan başkan, Zamalek'in kararına şaşırdıklarını söylerken, "Zamalek'in kararı ilginç ve şaşırtıcı. Zamalek'e nakit 5 milyon dolar önerdik. Şu anda herkes finansal krizde, bizim teklifimize rağmen Zamalek neden 2 milyon doları kabul etti?" dedi.

'G.Saray Feghouli'yi satmak istiyor'
Galatasaray'ın Muhammed için Feghouli'yi elden çıkarmaya hazır olduğunu da söyleyen Caiazzo, "Dürüst olalım, Galatasaray parayı hemen ve düzenli ödemeyecek. Mustafa Muhammed'i kadrolarına katmak için bir oyuncu göndermek zorundalardı (Mbaye Diagne) ve bununla birlikte Cezayirli Sofiane Feghouli'yi de satmak istiyorlar. Muhammed, St. Etienne'e gelmek istedi ancak ne oldu, bilemiyorum." ifadelerini kullandı.

St. Etienne Başkanı açıkladı Galatasaray Feghouliyi satmak istiyor

"Muhammed harika bir oyuncu"
Galatasaray'ın yeni transferinin çok yetenekli olduğunu vurgulayan başkan, "Muhammed harika bir oyuncu. Zamalek'te sezon sonuna kadar kalsaydı, bütün kulüpler onun peşine düşerdi. Onu Olimpiyat Oyunları'nda izledik, bu yüzden ısrar ettik ve o da gelmek istiyordu. Mısır'da çok iyi oyuncular var. Gözlemcilerimizi belki de Mısır'a yönlendirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Galatasaray, 1,5 yıllığına kiraladığı Mustafa Muhammed için Zamalek'e 2 milyon dolar kiralama bedeli ödeyecek ve gelecek sezon sonuna kadar 4 milyon dolar ödediği takdirde oyuncunun bonservisini alacak.

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