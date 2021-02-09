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09.02.2021 - 07:00 |

Stat için geri sayım

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu dün Niğde’de bir dizi ziyarette bulunurken, “5 Şubat Şehir Stadı’nı, 1 yıl içinde Niğdemizin göbeğinde, Niğdemize, bölgemize, Türkiyemize kazandıracağız” dedi.

Stat için geri sayım
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Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, 5 Şubat Şehir Stadı’nın Niğdeye yakışır şekilde bir ay içerisinde ihaleye çıkıp, bir yıl içerisinde bölgeye kazandırılacağını açıkladı.

Bir dizi etkinlik için Niğde’ye gelen Bakan Muharrem Kasapoğlu, ilk olarak Vali Yılmaz Şimşek’i ziyaret etti. Burada şeref defterini imzalayan Bakan Kasapoğlu daha sonra Vali Şimşek ile sohbet etti. Ardından Niğde Belediyesine geçen Kasapoğlu, burada Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile bir süre sohbet etti.

Kentteki yatırımlardan bahseden ve 19 yılda kente 30 tesis kazandırdıklarını hatırlatan Gençlik ve Spor Bakanı, “Niğde, genç bir şehir. Gençlere her imkanı sunmaktan çekinmeyen anlayışla Niğdede gençlik tesislerini yukarı taşıma sözü veriyoruz. Niğde’de bulunan 5 Şubat Şehir Stadı’nı, Niğde’ye yakışır bir şekilde 1 ay içerisinde ihaleye çıkartıp, 1 yıl içinde Niğdemizin göbeğinde, Niğdemize, bölgemize, Türkiyemize hizmet edecek tesisimizi kazandıracağız” diye konuştu.

AK Parti teşkilatlarını kutlayan Bakan Kasapoğlu, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da AK Partimiz Niğdede, tüm ilçelerine, beldelerine, merkeziyle 2023 hedeflerimiz için canla, başla çalışmaya devam edecek, bu kardeşlik tablosu güçlenerek devam edecek. Bu vesileyle yeni seçilen kadrolarımızı, teşkilatlarımızı, başkanımızı ve ekibimizi gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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