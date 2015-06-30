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30.06.2015 - 20:30 | | RİZE (AA)

Stuttgart'dan Rizespor'a transfer!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, Stuttgart'dan Robin Yalçın'ı transfer etti.

Stuttgart'dan Rizespor'a transfer!
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor daha önce anlaşmaya vardığı gurbetçi oyuncu Robin Yalçın ile üç yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçen sezon Bundesliga takımlarından Stuttgart'da forma giyen ve Almanya genç milli takımlarında toplam 47 maç oynayan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

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