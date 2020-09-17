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17.09.2020 - 20:16 | | MADRİD (AA) -

Suarez İtalyanca sınavını geçti

Juventus'a transferi gündemde olan Luis Suarez, İtalyan vatandaşlığını almak için süreci başlattı.

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Juventus Kulübü ile transfer görüşmeleri yaptığı iddia edilen Barcelona'nın Uruguaylı futbolcusu Luis Suarez, İtalyan vatandaşlığı almak için gerekli olan İtalyanca sınavından geçti.

İspanyol ve İtalyan basınında yer alan haberlerde, Suarez'in öğle saatlerinde uçakla İtalya'nın Perugia kentine giderek İtalyanca sınavına girdiği bildirildi.

Yazılı ve sözlü olan İtalyanca sınavını B1 düzeyinde not alarak geçtiği kaydedilen Suarez'in İtalyan vatandaşlığı almak için sadece bürokratik süreci beklemesi gerekiyor.

Suarez'in kendisi gibi Uruguay doğumlu olan eşi Sofia Balbi'nin İtalyan vatandaşlığı bulunuyor. Basında çıkan haberlerde, Suarez'in İtalya'nın Juventus takımına transfer olabilmesi için Avrupa Birliği dışı futbolcu statüsünden çıkması gerektiği iddia ediliyordu.

Suarez'in İtalyan pasaportu sorununun çözülmesi halinde Barcelona ve Juventus'un anlaştığı, İtalyan kulübünün ilk etapta 3 milyon avro ödeyeceği ve başarıya bağlı olarak 13 milyon avroluk ek ödeme şartlarının olacağı ileri sürülüyor. Juventus'un, Suarez'i transfer edememesi halinde Roma'da oynayan Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko'ya yöneleceği iddia ediliyor.

Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman, oynadıkları iki hazırlık maçının kadrosuna 33 yaşındaki Luis Suarez'i almamıştı.

Koeman, dün düzenlediği basın toplantısında "Luis Suarez eğer kalırsa, takımda bir futbolcu daha olmuş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Suarez İtalyanca sınavını geçti

 

 

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